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La Ciudad transformará los espacios verdes con baños, bibiliotecas y Wi-Fi: cuáles son los 16 parques seleccionados

La iniciativa se financiará exclusivamente con capitales privados y apunta a mejorar la experiencia cotidiana de vecinos y turistas que utilizan estos espacios para compartir actividades recreativas, hacer deportes o descansar los fines de semana.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Parque Chacabuco, Ciudad de Buenos Aires.
Parque Chacabuco, Ciudad de Buenos Aires. Foto: WebOEBA
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El debate sobre el rol y la transformación de los espacios verdes en las grandes ciudades sumó un nuevo capítulo en la Ciudad de Buenos Aires. Con el objetivo de adaptar la infraestructura urbana a los estándares de las principales capitales del mundo, el Gobierno porteño puso en marcha un ambicioso plan que busca incorporar nuevos servicios y comodidades en las plazas y parques más extensos del distrito.

La iniciativa se financiará exclusivamente con capitales privados y apunta a mejorar la experiencia cotidiana de vecinos y turistas que utilizan estos espacios para hacer deporte, descansar o compartir actividades recreativas. La propuesta tomó impulso tras la apertura formal de una licitación pública destinada a la instalación y operación de áreas de servicios en 16 espacios verdes de más de cinco hectáreas.

  • Barracas: Plaza España
  • Belgrano: Parque de las Américas
  • Chacarita: Parque Los Andes
  • La Paternal: Parque La Isla
  • Palermo: Parque Ernesto Jaimovich, Parque Velódromo de la Ciudad, Plaza Armenia, Plaza Club Alemán de Equitación, Parque Ernesto Jaimovich, Plaza Florencio Sánchez y Plaza Sicilia
  • Parque Chacabuco: Parque Chacabuco
  • Parque Patricios: Parque de los Patricios
  • Puerto Madero: Parque Micaela Bastidas y Parque Mujeres Argentinas
  • Recoleta: Parque Thays
  • Villa Soldati: Parque Indoamericano
Parque Thays, Ciudad de Buenos Aires. Foto: WebOEBA

Cómo será el plan para renovar los grandes parques porteños

El proyecto prevé que las empresas adjudicatarias se hagan cargo de la construcción, el equipamiento y la operación de distintos nodos comerciales y de asistencia dentro de los parques seleccionados. La inversión privada total estimada asciende a 4,6 millones de dólares y las obras deberán ejecutarse en un plazo máximo de seis meses desde la adjudicación de los contratos.

Desde la administración porteña remarcaron que la iniciativa no implicará desembolsos del Estado local ni generará nuevas cargas impositivas para los contribuyentes. La intención es consolidar espacios verdes más accesibles y funcionales y modernos, capaces de responder a las nuevas demandas de una ciudad que cada vez utiliza más sus parques como puntos de recreación, encuentro y bienestar.

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  • Canon mensual: cada comercio deberá abonar un canon mensual fijado bajo los parámetros de tasación del Banco Ciudad.
  • Impacto laboral: desde el Ministerio de Desarrollo Económico local, conducido por Hernán Lombardi, destacaron que cada nueva inversión dinamiza la actividad comercial de los barrios, promueve el empleo genuino y demuestra las ventajas de la articulación inteligente entre el Estado y los privados.
  • Período de gracia: el pago de dicha contraprestación obligatoria comenzará a regir de forma efectiva una vez que la empresa haya logrado amortizar el desembolso de la inversión inicial comprometida.
  • Plazos de explotación: los permisos de uso y las concesiones de los espacios tendrán una vigencia temporal de cinco años.
Parque de las Américas, Ciudad de Buenos Aires. Foto: Wikipedia

Qué servicios incorporarán las plazas y parques de Buenos Aires

Las futuras estructuras no estarán orientadas únicamente a la oferta gastronómica. El proyecto contempla una amplia gama de servicios destinados a mejorar la permanencia y la seguridad de quienes visitan estos espacios. Entre las prestaciones obligatorias figuran la instalación de conexión Wi-Fi gratuita, estacionamientos exclusivos para bicicletas, refuerzo de luminarias y sanitarios públicos.

Además, se sumarán sectores de biblioteca y nuevas áreas de esparcimiento para promover actividades culturales y recreativas al aire libre. La iniciativa busca generar entornos más integrados y seguros, al tiempo que fomenta la movilidad sustentable y amplía la oferta de servicios disponibles dentro de los parques.

Plaza Armenia, Ciudad de Buenos Aires. Foto: Wikipedia

Cuándo se conocerán las ofertas para transformar los espacios verdes

El proceso licitatorio se desarrolla bajo las disposiciones de la Ley 4.950 y actualmente atraviesa la etapa de Concurso Público. Según establece el cronograma oficial, las empresas interesadas tendrán tiempo hasta el próximo 24 de junio para presentar sus ofertas económicas y los proyectos arquitectónicos correspondientes, aunque las autoridades aclararon que el plazo podría extenderse en caso de que surjan prórrogas técnicas.

Mientras avanza el debate sobre la convivencia entre el uso público y la participación privada en los espacios verdes, la Ciudad apuesta por un modelo que ya funciona en diversas metrópolis internacionales y que promete redefinir la experiencia de quienes disfrutan a diario de los principales parques porteños.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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