Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

El Ecoparque porteño comenzará a cobrar entradas: precios, desde cuándo y quiénes podrán ingresar gratis

La decisión establece un esquema de acceso pago que alcanzará a quienes no tengan domicilio en la Capital Federal. La medida busca ordenar la creciente afluencia de público y, al mismo tiempo, generar recursos para sostener el funcionamiento del predio turístico.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El Ecoparque porteño comenzará a cobrar entradas desde junio de 2026.
El Ecoparque porteño comenzará a cobrar entradas desde junio de 2026. Foto: Buenos Aires Ciudad.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

A partir del miércoles 17 de junio, el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires (el predio que supo albergar al histórico Jardín Zoológico) dará inicio a una nueva etapa en su gestión: dejará de ser completamente gratuito para buena parte de sus visitantes. La decisión, oficializada por el Gobierno porteño, establece un esquema de acceso pago que alcanzará a quienes no tengan domicilio en la Capital Federal.

De este modo, los residentes de la Ciudad mantendrán el beneficio de ingreso sin costo, mientras que quienes vivan en el Gran Buenos Aires o en el resto del país deberán abonar una tarifa para recorrer el espacio. La medida busca ordenar la creciente afluencia de público y, al mismo tiempo, generar recursos para sostener el funcionamiento de un predio que en los últimos años se convirtió en uno de los atractivos urbanos más concurridos, especialmente durante los fines de semana.

Tarifas del Ecoparque: cuánto cuesta la entrada y quiénes deben pagar

Según el esquema anunciado, la entrada general para argentinos y residentes en el país que no vivan en la Ciudad tendrá un valor de $9.871. En tanto, los turistas extranjeros deberán abonar $19.741, mientras que los menores extranjeros de hasta 12 años pagarán $15.793.

El Ecoparque porteño dejará de ser completamente gratuito a partir del miércoles 17 de junio 2026. Foto: Buenos Aires Ciudad.

Sin embargo, la implementación mantiene una serie de excepciones: los menores de 12 años, las personas mayores de 65 y las personas con discapacidad podrán seguir ingresando gratuitamente, independientemente de su lugar de residencia. A su vez, los vecinos porteños contarán con un acceso exclusivo, una medida orietada a agilizar el ingreso en jornadas de alta convocatoria.

Contenido Recomendado

Triste noticia:murió Pupy, la elefanta del Ecoparque que había encontrado un nuevo hogar en Brasil

Triste noticia: murió Pupy, la elefanta del Ecoparque que había encontrado un nuevo hogar en Brasil

Tristeza en el Ecoparque de Buenos Aires:murió Kuky, una de las elefantas africanas

Tristeza en el Ecoparque de Buenos Aires: murió Kuky, una de las elefantas africanas

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó la iniciativa al vincularla con una administración más eficiente de los recursos públicos. “Dar prioridad a los porteños también es estar más ordenados en la Ciudad y que cada peso que pagan los vecinos en impuestos vuelva en servicios de calidad”, sostuvo, en relación con una política que busca equilibrar los costos de mantenimiento del predio.

Qué es el Ecoparque: de zoológico histórico a centro de conservación ambiental

El Ecoparque atravesó una profunda transformación desde el cierre del antiguo zoológico en 2016. En lugar de la exhibición tradicional de animales, el espacio fue reconvertido en un centro dedicado al rescate, la rehabilitación y la conservación de la biodiversidad.

La medida del Gobierno de la Ciudad busca ordenar la creciente afluencia de público en el Ecoparque porteño. Foto: Wikipedia.

Actualmente, el predio desarrolla 15 programas específicos orientados a especies autóctonas en peligro de extinción. Allí se llevan adelante tareas de investigación, reproducción controlada y recuperación de fauna en condiciones de aislamiento humano, con el objetivo de reintroducir ejemplares en sus hábitats naturales.

Hasta el momento, más de 3.900 animales rescatados pasaron por las instalaciones, en un trabajo que combina la labor científica con la educación ambiental. Desde la gestión del predio, su titular Ramiro Reyno indicó que esta nueva etapa busca garantizar la continuidad del proyecto sin perder su carácter inclusivo.

Qué ver en el Ecoparque: fauna nativa, espacios verdes y propuestas educativas

Más allá de los cambios en el acceso, el Ecoparque continúa siendo un espacio clave para el turismo urbano. Durante el recorrido, los visitantes pueden conocer de cerca especies nativas como carpinchos, mariposas, ñandúes y tapires, además de observar cóndores andinos y flamencos australes.

El predio desarrolla 15 programas específicos orientados a especies autóctonas en peligro de extinción. Foto: Buenos Aires Ciudad.

El entorno, atravesado por senderos arbolados y edificios históricos, también ofrece una propuesta educativa centrada en la conciencia ambiental y la preservación de la biodiversidad. Esta combinación de aprendizaje, naturaleza y patrimonio lo consolida como una opción destacada dentro del circuito turístico porteño.

Con esta nueva modalidad, el Ecoparque abre un debate sobre el acceso a los espacios públicos, al tiempo que busca garantizar su sustentabilidad en un contexto de alta demanda y creciente interés por las propuestas ambientales en la Ciudad de Buenos Aires.

EcoparqueEntradasPalermo
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Notas Más leídas

  1. Ritmo pausado, casas antiguas y calles de tierra:el pueblito perfecto para una escapada de fin de semana largo

    Ritmo pausado, casas antiguas y calles de tierra: el pueblito perfecto para una escapada de fin de semana largo

  2. De ser visitado por la realeza británica a pueblo fantasma:el destino ferroviario que renace gracias al turismo

    De ser visitado por la realeza británica a pueblo fantasma: el destino ferroviario que renace gracias al turismo

  3. Pastas caseras, parrilla y postres abundantes:el bodegón de Buenos Aires que hace historia desde hace casi 90 años

    Pastas caseras, parrilla y postres abundantes: el bodegón de Buenos Aires que hace historia desde hace casi 90 años

  4. El pueblo histórico cerca de Buenos Aires que nació sin acta, conserva una reliquia sagrada y sorprende con su pasado

    El pueblo histórico cerca de Buenos Aires que nació sin acta, conserva una reliquia sagrada y sorprende con su pasado

  5. Cómo llegar en tren a la Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor, el evento dulcero con entrada gratis

    Cómo llegar en tren a la Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor, el evento dulcero con entrada gratis
Lo último
También podría interesarte
Política

Cristina Kirchner despidió a Taty Almeida:“Luchadora incansable que honraste la vida”

Cristina Kirchner despidió a Taty Almeida: “Luchadora incansable que honraste la vida”

Murió Taty Almeida, presidenta de madres de Plaza de Mayo

De España a EEUU:Javier Milei reactiva su agenda internacional en busca de fortalecer vínculos y atraer inversiones

Diego Guelar recordó a los héroes de Malvinas y pidió la integración regional:“Es el camino más corto para alcanzar la mejor soberanía”

Economía

Proyectan que el gasto promedio por regalo para el Día del Padre alcanzará los $62.000:las opciones más elegidas

Proyectan que el gasto promedio por regalo para el Día del Padre alcanzará los $62.000: las opciones más elegidas

Cuenta DNI:los descuentos disponibles para este domingo 14 de junio en mercados, combustible y más

Adelanto de haberes para jubilados y pensionados:cómo obtener hasta $1.000.000 y devolverlo con el próximo cobro

Aumentan colectivos y trenes:cuánto costará viajar desde este lunes 15 de junio en el AMBA

Internacionales

La revolución que llega al fútbol:así son los estadios de madera que podrían marcar el futuro después del Mundial 2026

La revolución que llega al fútbol: así son los estadios de madera que podrían marcar el futuro después del Mundial 2026

Irán brindó detalles del convenio de paz con Estados Unidos:cuándo y dónde se firmará el Acuerdo de Islamabad

Tragedia cerca de Kansas, la sede de Argentina en el Mundial 2026:se estrelló una avioneta y hay 12 muertos

Donald Trump anunció que alcanzó un acuerdo de paz con Irán y decretó la reapertura del estrecho de Ormuz