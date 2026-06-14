El Ecoparque porteño comenzará a cobrar entradas: precios, desde cuándo y quiénes podrán ingresar gratis

El Ecoparque porteño comenzará a cobrar entradas desde junio de 2026. Foto: Buenos Aires Ciudad.

A partir del miércoles 17 de junio, el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires (el predio que supo albergar al histórico Jardín Zoológico) dará inicio a una nueva etapa en su gestión: dejará de ser completamente gratuito para buena parte de sus visitantes. La decisión, oficializada por el Gobierno porteño, establece un esquema de acceso pago que alcanzará a quienes no tengan domicilio en la Capital Federal.

De este modo, los residentes de la Ciudad mantendrán el beneficio de ingreso sin costo, mientras que quienes vivan en el Gran Buenos Aires o en el resto del país deberán abonar una tarifa para recorrer el espacio. La medida busca ordenar la creciente afluencia de público y, al mismo tiempo, generar recursos para sostener el funcionamiento de un predio que en los últimos años se convirtió en uno de los atractivos urbanos más concurridos, especialmente durante los fines de semana.

Tarifas del Ecoparque: cuánto cuesta la entrada y quiénes deben pagar

Según el esquema anunciado, la entrada general para argentinos y residentes en el país que no vivan en la Ciudad tendrá un valor de $9.871. En tanto, los turistas extranjeros deberán abonar $19.741, mientras que los menores extranjeros de hasta 12 años pagarán $15.793.

El Ecoparque porteño dejará de ser completamente gratuito a partir del miércoles 17 de junio 2026. Foto: Buenos Aires Ciudad.

Sin embargo, la implementación mantiene una serie de excepciones: los menores de 12 años, las personas mayores de 65 y las personas con discapacidad podrán seguir ingresando gratuitamente, independientemente de su lugar de residencia. A su vez, los vecinos porteños contarán con un acceso exclusivo, una medida orietada a agilizar el ingreso en jornadas de alta convocatoria.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó la iniciativa al vincularla con una administración más eficiente de los recursos públicos. “Dar prioridad a los porteños también es estar más ordenados en la Ciudad y que cada peso que pagan los vecinos en impuestos vuelva en servicios de calidad”, sostuvo, en relación con una política que busca equilibrar los costos de mantenimiento del predio.

Qué es el Ecoparque: de zoológico histórico a centro de conservación ambiental

El Ecoparque atravesó una profunda transformación desde el cierre del antiguo zoológico en 2016. En lugar de la exhibición tradicional de animales, el espacio fue reconvertido en un centro dedicado al rescate, la rehabilitación y la conservación de la biodiversidad.

La medida del Gobierno de la Ciudad busca ordenar la creciente afluencia de público en el Ecoparque porteño. Foto: Wikipedia.

Actualmente, el predio desarrolla 15 programas específicos orientados a especies autóctonas en peligro de extinción. Allí se llevan adelante tareas de investigación, reproducción controlada y recuperación de fauna en condiciones de aislamiento humano, con el objetivo de reintroducir ejemplares en sus hábitats naturales.

Hasta el momento, más de 3.900 animales rescatados pasaron por las instalaciones, en un trabajo que combina la labor científica con la educación ambiental. Desde la gestión del predio, su titular Ramiro Reyno indicó que esta nueva etapa busca garantizar la continuidad del proyecto sin perder su carácter inclusivo.

Qué ver en el Ecoparque: fauna nativa, espacios verdes y propuestas educativas

Más allá de los cambios en el acceso, el Ecoparque continúa siendo un espacio clave para el turismo urbano. Durante el recorrido, los visitantes pueden conocer de cerca especies nativas como carpinchos, mariposas, ñandúes y tapires, además de observar cóndores andinos y flamencos australes.

El predio desarrolla 15 programas específicos orientados a especies autóctonas en peligro de extinción. Foto: Buenos Aires Ciudad.

El entorno, atravesado por senderos arbolados y edificios históricos, también ofrece una propuesta educativa centrada en la conciencia ambiental y la preservación de la biodiversidad. Esta combinación de aprendizaje, naturaleza y patrimonio lo consolida como una opción destacada dentro del circuito turístico porteño.

Con esta nueva modalidad, el Ecoparque abre un debate sobre el acceso a los espacios públicos, al tiempo que busca garantizar su sustentabilidad en un contexto de alta demanda y creciente interés por las propuestas ambientales en la Ciudad de Buenos Aires.