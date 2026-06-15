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La nueva “joya” gastronómica de Caballito: milanesas para dos, platos abundantes y un clima de bodegón ideal para vivir el Mundial 2026

Ubicada dentro del Anexo de Racquetball del Club Ferro Carril Oeste y a pocos metros de la estación de tren, este restaurante combina la esencia de los bodegones porteños con una carta de platos generosos. Además, transmitirá todos los partidos de la Selección Argentina, ofreciendo una oportunidad ideal para convertirlo en punto de encuentro.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Platos abundantes, recetas caseras y porciones para compartir forman parte de la propuesta gastronómica del restaurante.
Platos abundantes, recetas caseras y porciones para compartir forman parte de la propuesta gastronómica del restaurante. Foto: Canal26.com.
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En la Ciudad de Buenos Aires, donde el asado y las milanesas son casi una religión y los bodegones siguen siendo parte fundamental de la identidad gastronómica porteña, una nueva propuesta busca ganarse un lugar entre los amantes de la cocina abundante y los encuentros entre amigos.

Se trata de Lisboa Cantina, el restaurante que abrió recientemente dentro del Anexo de Racquetball del Club Ferro Carril Oeste y que promete convertirse en uno de los puntos de reunión para seguir a la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

El local gastronómico combina el espíritu de club de barrio con una carta que incluye milanesas, parrilla, pastas caseras y entradas clásicas de cantina. Foto: Canal26.com.

Ubicado en pleno corazón de Caballito, el espacio combina la tradición de las cantinas porteñas con la vida social característica de los clubes de barrio.

Grandes ventanales, luz natural, mesas amplias y un ambiente relajado conforman una propuesta que invita a quedarse a pasar el rato.

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Durante el Mundial 2026, los clientes podrán seguir todos los partidos de la Selección Argentina mientras disfrutan de la gastronomía del lugar. Foto: Canal26.com.

Si hay un plato que concentra todas las miradas, ese es la “Milanesa Lisboa”, que se presenta como una verdadera insignia de la casa. Con 440 gramos de carne, salsa de tomate, jamón, mozzarella, morrones, huevos fritos y una generosa porción de papas fritas, está pensada para compartir y recuperar una costumbre muy arraigada en los bodegones tradicionales: pedir un único plato para disfrutar entre varios, y su costo es de sólo $45.000.

No obstante, la propuesta gastronómica no se limita únicamente a este clásico. También hay tortillas de papa, croquetas, provoletas, rabas, bondiola, pastas elaboradas de manera artesanal y una parrilla que incorpora cortes tradicionales y otros menos habituales.

La bondiola a la mostaza con puré y las ribs de cerdo de Lisboa Cantina. Foto: Canal26.com.

Lo más destacado del menú de Lisboa Cantina

Principales

  • Ensalada César (verdes, pollo crispy, parmesano y panceta) — $18.000
  • Ribs de cerdo (con fritas) — $28.000
  • Bondiola a la mostaza (con puré de papa) — $25.000
  • Risotto de calabaza$20.000
  • Raviolones de ricota, nuez y parmesano$18.000
  • Spaghetti caseros$16.000
  • Sorrentinos de muzzarella y jamón (con salsa a elección: tuco, rosa, bolognesa, tuco y pesto o a la manteca) — $19.000

Parrilla

  • Asado banderita$26.000
  • Entraña$32.000
  • Bife de chorizo$28.000
  • Arañita$24.000
  • Marucha$24.000

Especial para compartir

  • Milanesa Lisboa (salsa de tomate, jamón cocido, muzzarella, morrones, huevos fritos y fritas) — $45.000

Entradas

  • Provoleta$14.000
  • Vitel toné$12.000
  • Buñuelos$11.000
  • Tortilla de papa$16.000
  • Mozzarella apanada (2 unidades)$14.000
  • Rabas$19.000
  • Mollejas al verdeo$18.000
Algunos de los platos principales y postres que ofrece Lisboa Cantina. Foto: Canal26.com.

El vínculo con Ferro también es parte esencial de la identidad del restaurante. A lo largo de los años, el club se consolidó como uno de los espacios sociales y deportivos más importantes de Buenos Aires, y Lisboa Cantina toma esa energía comunitaria para trasladarla a la mesa.

Con el Mundial 2026 en curso, el restaurante confirmó que transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina, con la idea de convertirse en un punto de reunión para quienes quieran alentar al equipo nacional rodeados de amigos, buena comida y clima de barrio.

La combinación es ideal: una milanesa gigante para compartir, una cerveza o una copa de vino, el ambiente de un auténtico bodegón porteño y la pasión futbolera que despierta cada partido de la Selección Argentina.

Lisboa Cantina, en Caballito. Foto: Canal26.com.

Cómo llegar a Lisboa Cantina, en Caballito

Lisboa Cantina está ubicada en Federico G. Lorca 187, Caballito, dentro del Anexo de Racquetball de Ferro Carril Oeste. Se puede llegar en tren bajando en la estación Caballito del Tren Sarmiento, en subte por la Línea A (estación Primera Junta) y mediante numerosas líneas de colectivo que recorren el barrio.

En auto, el acceso es sencillo desde las avenidas Avellaneda, Rivadavia, Directorio y Juan B. Justo. Al estar dentro del predio de Ferro, conviene consultar previamente la disponibilidad de estacionamiento en la zona.

El restaurante abre todos los días de 9 a 00 horas, y permite hacer reservas de mesa por WhatsApp, número al cual se puede acceder por su cuenta de Instagram @lisboacantina.

TurismoBodegonesCaballitoMundial 2026
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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