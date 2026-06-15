La joya rural cerca de Buenos Aires que recupera su estación de tren y espera una ola de turistas en 2026

La joya rural cerca de Buenos Aires que recupera su estación de tren y espera una ola de turistas. Foto: Wikipedia

El turismo de cercanía en la provincia de Buenos Aires sumará una excelente noticia para quienes prefieren viajar en transporte público. A partir del 22 de junio de 2026, la localidad de Cortínez volverá a estar conectada de manera directa con la Ciudad de Buenos Aires gracias al restablecimiento de su parada en el servicio ferroviario de larga distancia de la línea San Martín, que une Retiro con Junín.

La medida forma parte del nuevo esquema operativo implementado por Trenes Argentinos y representa una mejora clave para uno de los destinos rurales más buscados del partido de Luján. Con poco más de 1.300 habitantes, este pequeño pueblo ubicado a unos 80 kilómetros de la Capital Federal recuperará una conexión histórica que facilitará la llegada de turistas durante fines de semana y feriados.

Cortínez: el pueblo rural de Luján que recupera una conexión histórica

Situado sobre la Ruta Nacional 7 y a apenas 10 kilómetros de la ciudad de Luján, Cortínez se destaca por su atmósfera de campo, sus calles arboladas y su tranquilidad. El paisaje conserva la esencia de los tradicionales pueblos bonaerenses, con construcciones que remiten a finales del siglo XIX y amplios espacios verdes ideales para desconectarse del ritmo acelerado de las grandes ciudades.

El pueblo de Cortínez se destaca por su atmósfera de campo, sus calles arboladas y su tranquilidad. Foto: Wikipedia

La historia de la localidad está estrechamente vinculada al ferrocarril. De hecho, su nacimiento se produjo en 1888 con la llegada del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, una obra que impulsó el desarrollo agrícola y lechero de toda la región. Como curiosidad, el destino posee una particularidad que llama la atención de visitantes y vecinos: mientras el nombre oficial del pueblo es Cortínez, en homenaje al doctor Segundo Santiago Cortínez, la estación ferroviaria conserva la denominación “Cortines”, una diferencia ortográfica que se transformó en una de sus marcas distintivas.

Gastronomía, naturaleza y tranquilidad: los grandes atractivos del destino

Durante los últimos años, Cortínez experimentó una importante transformación turística impulsada por su creciente oferta gastronómica. Cada fin de semana llegan familias, grupos de amigos y motociclistas atraídos por sus restaurantes de campo, parrillas tradicionales y espacios gastronómicos que combinan sabores criollos con el encanto de un entorno rural.

Familias y grupos de amigos llegan a Cortínez atraídos por sus restaurantes de campo y parrillas tradicionales. Foto: Wikipedia

La propuesta se complementa con caminatas por calles de tierra rodeadas de árboles centenarios, visitas a construcciones históricas y la posibilidad de disfrutar de una jornada de descanso en contacto con la naturaleza, sin necesidad de realizar largos viajes.

Cuánto costará viajar en tren desde Retiro hasta Cortines

El regreso de la parada ferroviaria también se presenta como una de las alternativas más económicas para organizar una escapada de fin de semana. Según la tarifa vigente para junio de 2026, los pasajes entre Retiro y la estación Cortines tendrán valores que parten desde aproximadamente $4.900 en la categoría Tarifa T2 y alcanzan cerca de $6.300 en Tarifa T1, dependiendo del día elegido para viajar.

Cortínez experimentó una transformación turística impulsada por su creciente oferta gastronómica. Foto: Wikipedia

Además, continuarán vigentes los beneficios sociales habituales. Los jubilados y pensionados podrán acceder a un descuento del 40%, mientras que las personas que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán gestionar sus boletos de manera gratuita.

Con esta incorporación, el tren de larga distancia de la línea San Martín seguirá realizando paradas en estaciones como Manzanares, Dr. Cabred, Mercedes y Chacabuco antes de completar su recorrido en Junín, ampliando las opciones para descubrir algunos de los rincones más atractivos del interior bonaerense sin necesidad de utilizar automóvil.