Parrilla Alé Alé. Foto: Instagram/alealeparrilla

Para quienes disfrutan de una parrilla abundante, en Alé Alé, ubicado en el barrio porteño de Palermo, hay una propuesta que conquistó tanto a vecinos como a turistas por la variedad de su carta y sus precios accesibles.

Este clásico bodegón se destaca por reflejar el auténtico espíritu de la gastronomía argentina: una atención cálida, porciones generosas, precios accesibles y platos que representan de manera fiel la cocina tradicional del país.

Parrilla libre en Alé Alé. Video: Instagram/alealeparrilla

Además, uno de los grandes atractivos de Alé Alé es su propuesta de parrilla libre, que por $35.000 permite disfrutar una amplia variedad de cortes, achuras y acompañamientos en modalidad libre.

Esta opción se volvió especialmente buscada por quienes quieren una experiencia abundante, con sabores tradicionales y la posibilidad de repetir distintos platos en un ambiente típico de bodegón porteño. Cabe destacar que el precio es exclusivo pagando con la app de Morfy, donde se busca “Ale Ale”, se paga desde ahí y vas directo a comer.

Parrilla Alé Alé. Foto: Instagram/alealeparrilla

Qué es lo más destacado del menú de Alé Alé

Además de ofrecer la parrilla libre, Alé Alé tiene un menú amplio y variado, perfecto para los comensales que buscan comida casera y abundante. Algunos de los platos que más se destacan son los siguientes:

Milanesa napolitana o parrillada con papas fritas

Pastas caseras con salsas tradicionales

Lomo a la pimienta con papas a la crema

Gran colita de la casa

Gran lasagña a la italiana

Ñoquis soufflé de calabaza

Pescado a la romana

Postres clásicos nacionales como el flan mixto y budín de pan

Parrilla Alé Alé. Foto: Instagram/alealeparrilla

Los precios del restaurante Alé Alé

El restaurante Alé Alé ofrece varias promociones para los turistas y comensales, como por ejemplo, se puede acceder a una opción llamada “Buona Notte” que incluye ensaladas libres, plato principal, bebida y postre a solo $40.000 por persona, y está disponible de domingo a jueves por la noche.

Parrilla Alé Alé. Foto: Instagram/alealeparrilla

Luego los precios van variando según qué tipo de plato se solicite. Por ejemplo, un plato de ravioles a la crema de calabaza para compartir cuesta $40.000.

Además, también ofrecen distintos cortes de carnes, como por ejemplo, un plato de ojo de bife a las brasas con papas al plomo, relleno con panceta, mozzarella y champiñones, cuesta $48.000.

Parrilla Alé Alé. Foto: Instagram/alealeparrilla

Dónde queda la parrilla Alé Alé

La parrilla Alé Alé está ubicada en José A. Cabrera 4270, Palermo, a 20 minutos en auto partiendo desde el Obelisco. En transporte público se pueden hacer distintas combinaciones entre subte y colectivo.