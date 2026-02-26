El pueblito a 2 horas de CABA que le debe su nombre a una cascada:

El pueblito escondido a dos horas de CABA con cascada. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

La Provincia de Buenos Aires cuenta con múltiples destinos ideales para una escapada de fin de semana. Entre ellos se destaca Salto, una localidad ubicada a unos 190 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perfecta para los adultos mayores que buscan descansar del ruido urbano, reconectar con la naturaleza y disfrutar de un entorno cargado de historia.

Fundada en 1854, Salto debe su nombre a uno de sus mayores atractivos: la cascada del río Salto. Este imponente salto de agua se formó a partir de estructuras rocosas que modifican el curso del río y, con el tiempo, se convirtió en el emblema del lugar. Su paisaje, que combina agua, vegetación y cielo abierto, atrae tanto a visitantes locales como a turistas de distintos puntos del país.

Salto, provincia de Buenos Aires. Foto: Google Maps.

La zona que rodea la cascada ofrece un escenario ideal para quienes disfrutan de las actividades al aire libre. La biodiversidad del entorno permite realizar caminatas entre una variada flora y fauna, generando una experiencia diferente en cada visita. Ya sea para recorrer senderos, descansar a la sombra de los árboles o compartir un picnic, el lugar invita a desconectarse por completo en un ambiente sereno.

Naturaleza e historia en un mismo lugar

El entorno natural de Salto combina a la perfección aventura y relax. Allí se pueden realizar caminatas, paseos en bicicleta y jornadas al aire libre junto al río, siempre acompañados por el sonido constante del agua cayendo. Es una propuesta ideal para familias, grupos de amigos y también para jubilados que buscan una pausa del ritmo acelerado de la ciudad

La Invencible, Salto, Buenos Aires.

Además, a pocos kilómetros del centro se encuentran las ruinas del histórico Molino Quemado, construido en 1856. Este antiguo establecimiento, que formó parte del desarrollo productivo de la región en el siglo XIX, hoy permanece como testimonio del pasado industrial local. Para quienes disfrutan de la historia y el patrimonio, es una parada obligada dentro del recorrido por este encantador rincón bonaerense.

Molino Quemado. Salto, Buenos Aires. Foto: Instagram / portierraxc.

Cómo llegar a Salto desde CABA

Para llegar a Salto desde CABA, la forma más práctica es en auto. La localidad se encuentra a unos 190 kilómetros y el viaje demora aproximadamente entre dos y dos horas y media, dependiendo del tránsito.

El camino más directo es tomar el Acceso Oeste, continuar por la Ruta Nacional 7 y luego empalmar con la Ruta Provincial 31 hasta llegar a destino. Es un trayecto sencillo y bien señalizado, ideal para una escapada de fin de semana.

También se puede viajar en micro desde la Terminal de Ómnibus de Retiro. El recorrido suele durar entre tres y tres horas y media, según el servicio, y llega a la terminal de Salto. Es una opción cómoda para quienes prefieren no manejar.

No hay tren directo hasta Salto, por lo que las alternativas más recomendadas son el auto o el colectivo.