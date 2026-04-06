Tierra de poetas y buscadores de oro.

La Carolina es un pueblito de las sierras de San Luis que conserva la calma de los viejos tiempos. Con una historia marcada por la fiebre del oro y una sola calle empedrada, este antiguo enclave minero se transformó en un destino turístico lleno de casitas de adobe y piedra que apuesta por la naturaleza, la memoria y la cultura.

El pueblo fue fundado en 1792 por el marqués Rafael de Sobremonte, cuando era conocido como San Antonio de las Invernadas. A fines del período colonial, la llegada del oro cambió para siempre la vida de este rincón argentino.

Durante poco más de seis décadas, la explotación minera atrajo lavadores, piqueteros y pequeñas empresas que trabajaron las vetas de los cerros. El impulso inicial se agotó rápido, pero dejó huellas profundas que hoy forman parte del atractivo histórico del lugar.

La Carolina, San Luis. Foto: Instagram @paisajes_l_ph

La Carolina: sierras, ríos y aventura en plena naturaleza

Las sierras rodean al casco urbano y marcan el ritmo del paisaje. Los cerros Tomolasta y Sololosta dominan el horizonte y ofrecen actividades deportivas como trekking, rappel y parapente, con vistas que se extienden sobre ríos, arroyos y formaciones como el Cerro Pelado y La Montura.

A pocos kilómetros, la gruta de Inti Huasi suma un capítulo más a la antigua historia regional. El sitio conserva vestigios de pueblos precolombinos y es una de las paradas más visitadas por quienes recorren el corredor serrano.

La poesía como identidad cultural de La Carolina

La identidad cultural de La Carolina también se explica por la poesía. Allí nació en 1797 el escritor Juan Crisóstomo Lafinur, figura clave del pensamiento argentino del siglo XIX, con gran influencia en el período posterior a la revolución de Mayo.

Su legado se preserva en el Museo de la Poesía Manuscrita, un espacio singular que atrae visitantes de todo el país.

La Carolina, en San Luis. Foto: La Carolina San Luis.

Excursiones mineras y reconocimiento internacional

El pasado minero sigue vivo a través de experiencias turísticas. Guiados por especialistas, los visitantes pueden internarse en antiguas galerías de hasta 400 metros y conocer cómo se trabajaba el oro hace más de 200 años.

Otra postal habitual es la búsqueda de pepitas en el río Amarillo, una actividad que despierta curiosidad y mantiene intacto el espíritu aventurero que dio origen al pueblo.

Ubicada a 80 kilómetros de la ciudad de San Luis y rodeada por arroyos cristalinos, La Carolina fue distinguida en 2023 por ONU Turismo como uno de los Best Tourism Villages del mundo, en reconocimiento a la preservación de su patrimonio, su entorno natural y su propuesta cultural.