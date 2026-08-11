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Una bóveda de Recoleta podría convertirse en cafetería: el discutido plan que mezcla café, turismo e historia argentina

El Gobierno porteño abrió una licitación para concesionar una bóveda del Cementerio de la Recoleta y transformarla en un espacio gastronómico. La iniciativa incluye una cafetería, tienda de recuerdos y recorridos nocturnos en uno de los lugares más históricos y visitados de Buenos Aires.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Cementerio de la Recoleta
Cementerio de la Recoleta Foto: expedia
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El Cementerio de la Recoleta, uno de los sitios más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, podría sumar una postal tan inesperada como polémica: una cafetería dentro de una bóveda. El Gobierno porteño lanzó una licitación pública para concesionar un espacio ubicado en el histórico predio, con el objetivo de reconvertirlo en un local gastronómico destinado a visitantes y turistas.

Según la información publicada, la bóveda tiene una superficie de 24,54 metros cuadrados y se encuentra en la sección 17, tablón 201, sepulturas 1 a 12. Desde la Ciudad sostienen que se trata de un espacio en desuso, condición que habilitaría su concesión. El proyecto, además, contempla la instalación de una tienda de souvenirs y la puesta en marcha de recorridos turísticos nocturnos, una propuesta que busca potenciar el atractivo cultural del cementerio.

La concesión tendrá un canon mensual base de 1,6 millones de pesos y los oferentes deberán proponer también un porcentaje sobre los ingresos brutos generados por el servicio turístico nocturno, que no podrá ser inferior al 20%.

Recoleta, el museo a cielo abierto donde descansan presidentes, escritores y leyendas urbanas

La noticia no pasó desapercibida porque el lugar elegido no es cualquier cementerio. La Recoleta es, desde hace más de dos siglos, un verdadero museo a cielo abierto. Fue construido en 1822 como el primer cementerio público de la Ciudad de Buenos Aires y su trazado original fue obra del ingeniero francés Próspero Catelin. Está ubicado junto a la Basílica Nuestra Señora del Pilar, en los terrenos donde antiguamente funcionaba la huerta de los monjes recoletos, origen del nombre del barrio.

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De Plaza de Mayo al Congreso, de Caminito a La Bombonera, y de la Recoleta a la Chacarita Foto: Yasmin Ali Canal26.com

A lo largo de sus aproximadamente cinco hectáreas, el cementerio conserva más de 4500 bóvedas de estilos muy variados, desde construcciones con inspiración grecorromana hasta mausoleos con rasgos egipcios, art nouveau, neogóticos y clásicos. Más de 90 bóvedas fueron declaradas Monumento Histórico Nacional, lo que convierte al predio en una pieza clave del patrimonio arquitectónico argentino.

Un café cerca de Sarmiento, Mitre y Pueyrredón

Uno de los puntos que más llamó la atención es la ubicación de la bóveda licitada. El espacio se encuentra cerca del acceso por la calle Junín y en una zona rodeada por sepulcros de figuras centrales de la historia nacional. En las inmediaciones descansan el expresidente Domingo Faustino Sarmiento, el expresidente Bartolomé Mitre, el expresidente Ramón Castillo, el fundador de Mar del Plata Patricio Peralta Ramos y el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata Juan Martín de Pueyrredón.

Por eso, la iniciativa abre una pregunta inevitable: ¿puede convivir una cafetería con un sitio funerario donde se cruzan memoria, turismo, patrimonio y respeto por los muertos? Para algunos, se trata de una forma moderna de reactivar espacios en desuso y acercar la historia a nuevos públicos. Para otros, el proyecto corre el riesgo de trivializar un lugar que guarda parte de la identidad argentina.

De huerta conventual a panteón de la élite porteña

Para entender el impacto de esta decisión hay que mirar hacia atrás. La historia de la Recoleta comenzó mucho antes de sus bóvedas monumentales. A principios del siglo XVIII, los frailes recoletos se instalaron en la zona, por entonces alejada del centro de Buenos Aires. Allí levantaron el convento y la iglesia del Pilar. Décadas más tarde, tras la disolución de la orden, esos terrenos fueron transformados en el primer cementerio público porteño.

Al lado se puede observar el incipiente cementerio Foto: basilicadelpilar

Pero el gran cambio llegó hacia fines del siglo XIX. Luego de la epidemia de fiebre amarilla, muchas familias adineradas abandonaron el sur de la ciudad y se instalaron en el norte. Recoleta pasó a ser sinónimo de prestigio, elegancia y poder. Ese mismo proceso se reflejó en el cementerio, donde las familias más influyentes comenzaron a construir mausoleos cada vez más imponentes, encargados a arquitectos, escultores y marmoleros europeos.

En 1880, el primer intendente de Buenos Aires, Torcuato de Alvear, encargó al arquitecto Juan Antonio Buschiazzo una remodelación profunda del predio, que incluyó el muro perimetral, el pavimentado interno y la entrada neoclásica que todavía hoy recibe a miles de visitantes.

El cementerio de las historias que nunca mueren

La Recoleta no atrae solamente por sus nombres ilustres. También fascina por sus relatos. Allí se encuentra una de las tumbas más visitadas del país: la de Eva Perón, ubicada en la bóveda de la familia Duarte. También descansan personalidades como Luis Federico Leloir y Adolfo Bioy Casares, entre políticos, escritores, deportistas, empresarios y referentes culturales.

Cementerio de la Recoleta. Foto: Turismo Buenos Aires
Cementerio de la Recoleta. Foto: Turismo Buenos Aires

El predio además conserva historias que alimentan el misterio porteño, como la de Liliana Crociati, fallecida durante su luna de miel, cuya bóveda reproduce detalles íntimos de su vida, o la de David Alleno, el cuidador que durante años ahorró para comprar su propia tumba dentro del cementerio donde trabajaba.

Ese cruce entre arte, muerte, poder y leyenda es lo que convirtió al Cementerio de la Recoleta en uno de los atractivos turísticos más importantes de Buenos Aires. No es apenas un lugar de descanso eterno: es un mapa de la Argentina, con sus glorias, tragedias, linajes, mitos y contradicciones.

Cementerio de RecoletaTurismoHistoriaProyecto
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

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