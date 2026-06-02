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Dua lipa compartió las fotos de su boda con Callum Turner: el romántico álbum de la ceremonia exclusiva

La cantante dio el “sí” el domingo con el actor británico en Londres. Se espera que el próximo fin de semana terminen de sellar su compromiso ante la Iglesia en Sicilia.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 16:50
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Dua Lipa mostró fotos inéditas de su casamiento con Callum Turner
Dua Lipa mostró fotos inéditas de su casamiento con Callum Turner Foto: Instagram @Dualipa
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La cantante Dua Lipa compartió las primeras fotos oficiales de la íntima ceremonia de su casamiento con el actor británico Callum Turner, en el Registro Civil de Marylebone, en Londres. La boda civil tuvo lugar el pasado domingo tras seis meses de haber anunciado su compromiso.

En su cuenta de Instagram, la artista británica posteó una serie de imágenes junto con la fecha oficial de su casamiento. El posteo reúne un total de 1 millón de me gusta a tan solo 30 minutos de su publicación.

Dua Lipa mostró fotos inéditas de su casamiento con Callum Turner Foto: Instagram @Dualipa

El medio internacional The Sun reveló que la pareja planea un súper festejo de una duración de tres días en la isla italiana de Sicilia, donde estarán invitados amigos, familiares y múltiples figuras del espectáculo.

En las imagenes se puede ver de cerca el vestido que Dua Lipa eligió para su boda civil, un diseño exclusivo de la casa de moda Schiaparelli, inspirado en el look que Bianca Jagger eligió para casarse con Mick Jagger en 1971.

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Dua Lipa mostró fotos inéditas de su casamiento con Callum Turner Foto: Instagram @Dualipa

Un argentino presentó a Dua Lipa y a Callum Turner

La historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner tiene como dato curioso que, sin querer, un argentino unió sus miradas y desde allí fueron inseparables. Según contaron ambos en entrevistas, se conocieron por primera vez en The River Café, un famoso restaurante de Londres, donde fueron presentados por amigos en común. En ese momento no comenzó una relación, pero sí tuvieron un primer contacto.

Durante una cena, descubrieron que ambos estaban leyendo el mismo libro, “Trust” (o “Fortuna”, en español), de nada menos que el escritor argentino Hernán Diaz. Callum contó que acababan de terminar el primer capítulo y bromearon con que estaban “en la misma página”, una coincidencia que los sorprendió a los dos.

Dua Lipa mostró fotos inéditas de su casamiento con Callum Turner Foto: Instagram @Dualipa

Además, Turner reveló que antes de ese encuentro habían tenido varias “casi coincidencias”: fiestas, amigos compartidos y lugares donde estuvieron a pocos minutos de cruzarse, pero sin llegar a conocerse. Por eso, cuando finalmente conectaron, sintió que era una especie de destino. La pareja comenzó a salir públicamente a principios de 2024, se comprometió en 2025, coronando su amor este fin de semana con una fiesta privada.

Con respecto al libro de Díaz, Dua Lipa lo recomendó en su podcast y, a pesar de que fue el hilo conductor de su histria de amor con su marido, expresó que fue una lectura que “le voló la cabeza” por otros motivos. “A medida que nos abrimos paso a través de estas narrativas en competencia, Díaz nos ofrece pistas y pistas falsas en igual medida. Sabemos que nos están engañando, pero no estamos seguros exactamente de qué personaje nos está engañando”, dijo.

"Trust" de Hernán Díaz Foto: x

“Si bien cada lector sacará su propia conclusión cuando llegue al final de este complejo y emocionante libro, lo que nunca se discute es la facilidad con la que el dinero y el poder pueden torcer la realidad misma. Estaba obsesionado y es posible que tú también lo estés”, concluyó Dua.

Dua LipaCasamientoAmor
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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