No son 10.000 para todos: la OMS confirmó cuál es la cantidad exacta de pasos que deberías dar por día según tu edad

La cantidad de pasos recomendada varía según la edad y puede ser una herramienta clave para mejorar la salud, la energía y la movilidad. Foto: Unsplash.

Caminar es una de las actividades físicas más simples, accesibles y efectivas para cuidar la salud. Sin necesidad de equipamiento especial ni grandes inversiones, incorporar más movimiento a la rutina diaria puede generar beneficios significativos para el bienestar físico y mental. Sin embargo, una de las preguntas más frecuentes es cuántos pasos hay que dar por día para obtener esos beneficios.

La respuesta no es única. De acuerdo con recomendaciones difundidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y respaldadas por diversos estudios realizados por universidades de Estados Unidos, la cantidad ideal de pasos varía según la edad y las necesidades de cada etapa de la vida.

La cantidad exacta de pasos que deberías dar por día para mejorar tu salud, según la OMS. Video: Canal26.com.

En los últimos años, el conteo de pasos se convirtió en una referencia habitual para medir la actividad física. Aplicaciones, relojes inteligentes y los propios celulares permiten conocer con precisión cuánto se camina cada día, facilitando el seguimiento de hábitos saludables.

Caminar más y vivir mejor: cuántos pasos diarios se recomiendan en cada etapa de la vida

Adolescentes

En el caso de los adolescentes, los especialistas consideran que el ideal ronda los 11.000 pasos por día, una distancia equivalente a aproximadamente 7,3 kilómetros.

Este nivel de actividad física está asociado con una mayor disponibilidad de energía, un mejor desarrollo físico y una reducción del sedentarismo, uno de los principales desafíos de la actualidad debido al uso prolongado de pantallas y dispositivos electrónicos.

Los adolescentes deberían aspirar a unos 11.000 pasos diarios, una meta asociada con mayores niveles de energía y bienestar general. Foto: Pexels.

Además, mantener una rutina activa durante la adolescencia contribuye a establecer hábitos saludables que pueden mantenerse durante la vida adulta.

Adultos menores de 60 años

Para los adultos menores de 60 años, la recomendación se sitúa entre los 8.000 y los 10.000 pasos diarios. Esto equivale a unos 6 kilómetros recorridos cada jornada.

Especialistas destacan que aumentar la cantidad de pasos diarios, incluso de forma gradual, puede reducir los efectos del sedentarismo y mejorar la calidad de vida. Foto: Unsplash.

Aunque la cifra es inferior a la sugerida para los adolescentes, continúa representando una meta exigente para muchas personas. De hecho, diversos estudios muestran que una gran parte de la población no alcanza estos niveles de actividad física debido a jornadas laborales sedentarias, el uso del automóvil y la falta de tiempo para realizar ejercicio.

Los expertos destacan que alcanzar este rango de pasos ayuda a mantener la vitalidad, mejorar la salud cardiovascular, controlar el peso corporal y reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y la hipertensión.

Mayores de 60 años

En los adultos mayores de 60 años, la recomendación se ubica entre los 6.000 y los 8.000 pasos diarios, lo que representa cerca de 4,7 kilómetros por día.

Para los mayores de 60 años, caminar entre 6.000 y 8.000 pasos al día contribuye a preservar la movilidad y la independencia. Foto: X/Grok.

En esta etapa, el principal beneficio está relacionado con la preservación de la movilidad y la independencia funcional. Caminar de forma regular ayuda a fortalecer músculos y articulaciones, mejorar el equilibrio y disminuir el riesgo de caídas.

Además, numerosos especialistas vinculan la actividad física cotidiana con una mejor calidad de vida y con uno de los objetivos más buscados en la actualidad: la longevidad saludable.

Un hábito simple con grandes beneficios

Más allá de la cantidad exacta de pasos, los especialistas coinciden en que cualquier incremento de la actividad física genera efectos positivos para el organismo. Por eso, quienes actualmente realizan poca actividad pueden comenzar incorporando caminatas cortas e incrementando gradualmente la distancia recorrida.

Las herramientas digitales disponibles en la mayoría de los teléfonos inteligentes permiten monitorear el progreso y establecer objetivos realistas. En muchos casos, revisar el contador de pasos diario puede convertirse en un incentivo para abandonar el sedentarismo y adoptar un estilo de vida más activo.

Caminar unos minutos más cada día puede parecer un cambio pequeño, pero acumulado en el tiempo representa una de las estrategias más efectivas para mejorar la salud, mantener la movilidad y favorecer un envejecimiento más saludable.