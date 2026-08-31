Messi volvió a hacer de las suyas: póker, show y goleada del Inter Miami para cortar la mala racha

Lionel Messi convirtió cuatro goles y brilló en la goleada 7 a 1 de Inter Miami sobre Montreal. Foto: Reuters (Sam Navarro)

Lionel Messi protagonizó una inolvidable noche en el Nu Stadium y comandó la contundente victoria del Inter Miami por 7 a 1 frente a CF Montréal, en un partido correspondiente a la fecha 22 de la Major League Soccer (MLS). Con cuatro goles, una asistencia y una superlativa actuación, el capitán argentino fue la gran figura de un equipo que necesitaba reencontrarse con el triunfo después de cinco partidos sin victorias entre la MLS y Leagues Cup.

Las “Garzas” asumieron el protagonismo desde el inicio y encontraron recompensa a los 20 minutos. Casemiro apareció en el área tras una asistencia de Telasco Segovia y abrió el marcador para el conjunto local, que buscaba recuperar confianza en un momento clave de la temporada.

El póker de Lionel Messi en la goleada 7 a 1 de Inter Miami sobre Montreal por la MLS. Créditos: Reuters

Sin embargo, la visita reaccionó antes del descanso. Fabian Herbers aprovechó una desatención defensiva e igualó el encuentro, sembrando incertidumbre en el equipo de Florida. Cuando el empate parecía acompañar a ambos equipos al vestuario, apareció Messi. El rosarino ejecutó un tiro libre que se desvió en la barrera y terminó venciendo al arquero chileno Thomas Gillier para establecer el 2 a 1.

Lionel Messi lideró la reacción del Inter Miami con una actuación memorable

Si el primer tiempo había dejado destellos de su calidad, el complemento se transformó en un auténtico festival del campeón del mundo. En una de las mejores jugadas de la noche, Messi combinó con Luis Suárez, recibió dentro del área, dejó atrás a tres defensores y definió de derecha, su pierna menos hábil, para marcar el 3 a 1.

El festejo tuvo un significado especial. Tras señalar al cielo, el capitán argentino se abrazó con Suárez y también sumó a Rodrigo De Paul a la celebración, reflejando la conexión que comienza a consolidarse dentro del plantel.

Tras señalar al cielo, Lionel Messi se abrazó con Luis Suárez y también sumó a Rodrigo De Paul a la celebración. Foto: Reuters (Sam Navarro)

Pero el rosarino no solo brilló como goleador. Minutos después, se transformó en asistidor y habilitó a Suárez para el cuarto tanto del Inter Miami. Más tarde, sería De Paul quien lo encontraría en velocidad para que Messi resolviera con una sutil definición mano a mano ante Gillier y ampliara aún más la ventaja.

Inter Miami recuperó la sonrisa y cortó una racha de cinco partidos sin ganar

Con el resultado controlado, el equipo local mantuvo la intensidad y no dejó de atacar. Alexander Shaw se sumó a la goleada anotando el sexto tanto de la noche, mientras que en tiempo de descuento volvió a aparecer el dueño del espectáculo.

Lionel Messi ejecutó otro magistral tiro libre para firmar su cuarto gol de la jornada y sellar el 7 a 1 definitivo. El póker del argentino coronó una excepcional actuación que quedará entre las más destacadas desde su llegada a la MLS.

Lionel Messi ejecutó otro magistral tiro libre para firmar su cuarto gol de la jornada y sellar el 7 a 1 definitivo. Foto: Reuters (Sam Navarro)

Más allá de la diferencia en el marcador, el triunfo representa un alivio para Inter Miami. Después de cinco encuentros consecutivos sin conocer la victoria entre competencias locales e internacionales, el conjunto de Florida logró recuperar la confianza y volver a mostrarse como un equipo competitivo.

A sus 39 años, el astro rosarino sigue ofreciendo actuaciones que desafían cualquier lógica. Con precisión en la pelota parada, capacidad para generar juego y una vigencia física admirable, el capitán de la Selección Argentina volvió a demostrar por qué continúa siendo uno de los futbolistas más determinantes del planeta. Inter Miami necesitaba una noche de recuperación y encontró mucho más que eso: encontró una exhibición de su máxima estrella para volver a ilusionarse.