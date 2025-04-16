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Alzheimer: cuál es el primer olvido de las personas que padecen la enfermedad

La pérdida de la memoria está relacionada con la enfermedad y avanza de forma progresiva, según la Asociación del Alzheimer, y se presenta con distintas señales.

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Alzheimer. Foto: Pixabay.
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La Asociación del Alzheimer, una organización líder en salud voluntaria dedicada a la atención, apoyo e investigación sobre esta enfermedad, informó qué es lo primero que suelen olvidar las personas en los comienzos del Alzheimer.

Según la organización con sede en Chicago, Estados Unidos, “los pacientes olvidan primero los eventos recientes o la información recién aprendida”.

Además, la Asociación del Alzheimer informó que las personas que padecen esta enfermedad también se olvidan las fechas y eventos importantes: “Se repite la misma información; se depende de ayudas para la memoria (como notas o dispositivos electrónicos) o de familiares para realizar actividades que antes se hacían de forma independiente”.

Alzheimer. Foto: Pixabay.
Alzheimer. Foto: Pixabay.

Las primeras señales que podrían surgir en una persona con Alzheimer

  • Olvido de fechas: la primera que puede llegar a aparecer en el olvido de eventos recientes, fechas y que la persona necesite que le repitan la misma información.
  • Complicaciones para resolver problemas: otro de los problemas que puede experimentar una persona con Alzheimer son cambios en la habilidad para crear o seguir un plan. Por ejemplo, no recordar los pasos de una receta familiar o no poder gestionar las cuentas mensuales.
  • Problemas al hablar o escribir: puede ocurrir que la persona tenga complicaciones al participar en una charla, seguir el hilo del tema y encontrar las palabras adecuadas.
  • Complicaciones en las tareas diarias: ya sea en la casa o en el trabajo, una persona con Alzheimer puede presentar dificultades para cumplir con sus actividades diarias, como acordarse reglas básicas o como funcionan ciertos dispositivos electrónicos.
  • Desorientación: a causa del olvido, las personas que sufren esta enfermedad pueden perder la noción del tiempo y espacio.
Paciente con Alzheimer. Foto: Unsplash.
Paciente con Alzheimer. Foto: Unsplash.
  • Dificultad para entender: otro síntoma es tener problemas para leer, identificar colores o contrastes, o entender ciertas imágenes y relaciones entre objetos.
  • Colocar objetos fuera de lugar: es normal que las personas con esta enfermedad comiencen a perder objetos y no puedan recordar sus pasos anteriores para encontrarlos.
  • Cambios de humor y la personalidad: una persona que sufre Alzheimer tiene más probabilidades de que se irrite más fácil. Además, pueden sentirse confundidos, deprimidos, ansiosos y hasta desconfiados.
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