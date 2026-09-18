Qué es la neumopatía, la afección por la que Mirtha Legrand volvió a ser internada en el Sanatorio Mater Dei

La conductora de 99 años volvió a ser internada en el Sanatorio Mater Dei a cinco días de haber sido dada de alta. Foto: Wikipedia

Durante la tarde de este viernes 18 de septiembre, se dio a conocer que Mirtha Legrand volvió a ser internada a raíz de un cuadro de neumopatía. La conductora estrella de la televisión tiene 99 años y se encuentra en observación en el Sanatorio Mater Dei del barrio porteño de Palermo.

Según el reporte oficial del centro médico privado, mostró síntomas compatibles con un cuadro de neumopatía. Se trata de un conjunto de enfermedades respiratorias que puede ser causadas por sustancias tóxicas o, en su defecto, por enfermedades autoinmunes y que comprometen a los pulmones.

Cuáles son los posibles síntomas de una neumopatía, el cuadro que atraviesa Mirtha Legrand

Los síntomas de una neumopatía pueden variar según el caso del paciente, pero en líneas generales los indicios primarios de enfermedad respiratoria pueden ser:

Falta de aire

Tos

Fiebre

Dolor en el pecho

Cansancio

Presión arterial baja

Cansancio y malestar general

Mirtha Legrand con su hija Marcela Tinayre. Foto: Instagram @soymarcelatinayre

La neumopatía puede presentarse en un organismo por diversas causas entre las que se encuentran: infecciones (como virus o bacterias) o sustancias nocivas (inhabitación de polvo, humo, químicos), entre otras.

Cuántos tipos de neumopatías existen

Según el sitio médico Tuasaude, existen al menos cinco tipo de neumopatías:

Neumopatía intersticial : en la mayoría de los cuadros suele atacar el funcionamiento de los tejidos de los pulmones. Puede provocar dificultad para respirar.

Neumopatía crónica : los síntomas pueden durar por tres meses y no tiene cura sin el seguimiento médico correspondiente.

Neumopatía aguda postraumática: puede darse a partir de un algo o traumatismo en la zona del tórax.

Neumopatía ocupacional : ocurre cuando una persona se ve expuesta a una serie de partículas dañinas en el ambiente laboral, tales como carbón, abbesto o sílice cristalina.

Neumopatía infecciosa: en general puede ser causada por hongos y bacterias. Dentro de esta neumopatía, se encuentra la neumonía causada por Streptococcus pneumoniae.

En el caso de Mirtha Legrand, el Sanatorio Mater Dei no dio mayores precisiones acerca de qué tipo neumopatía está atravesando la conductora de El Trece. En el comunicado oficial, los médicos del centro de salud indicaron: “Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”.

Mirtha Legrand fue internada también el lunes 7 de septiembre y había recibido el alta. Foto: eltrece.

Y agregaron: “Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha. De no mediar cambios daremos un nuevo parte el día lunes”.

La otra internación de Mirtha Legrand

Recientemente, Mirtha Legrand había sido internada por un cuadro similar el lunes 7 de septiembre aunque desde el propio entorno cercano indicaron que la presentadora “evolucionaba de manera favorable”. De hecho, los médicos aseguraron que Mirtha “estaba de buen ánimo” y con ganas de volver a su programa “La Noche de Mirtha” en las próximas semanas.

Su propia hija, Marcela Tinayre, había dicho que los médicos del Mater Dei procedieron a darle al alta debido a que se sentía “mucho mejor”. “Está todo en orden”, afirmó en diálogo con LAM. En este momento, su nieta, Juana Viale, tomó la conducción del ciclo de su abuela, aunque sostuvo que espera que pronto regrese a la pantalla.