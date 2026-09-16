Diego Ferrera, veterinario: “El paracetamol puede ser mortal para los gatos incluso en pequeñas cantidades” Foto: Freepik - Diego Ferrera.

Los perros y los gatos tienen un organismo sensible frente a determinadas sustancias que pueden resultar tóxicas para ellos. En el caso de los felinos, incluso pequeñas cantidades de algunos medicamentos pueden desencadenar cuadros graves y poner en riesgo su vida.

En diálogo exclusivo con Canal 26, el médico veterinario Dr. Diego Ferrera (MP 15228), director del Consultorio Veterinario Paunero, explicó cuáles son los motivos por los que determinadas sustancias representan un riesgo para las mascotas y detalló cuáles son algunos de los principales signos que pueden advertir una intoxicación.

Uno de los casos más peligrosos es el del paracetamol, un medicamento de uso habitual en humanos que puede ser mortal para los gatos aun cuando se administra en dosis muy bajas. Por este motivo, nunca debe darse a un felino sin indicación veterinaria.

El paracetamol un medicamento de uso habitual en humanos que puede ser mortal para los gatos aun cuando se administra en dosis muy bajas. Foto: Freepik.

Además, los gatos cuentan con una particularidad que puede aumentar su exposición a ciertos tóxicos: pasan gran parte del día acicalándose. Por eso, un producto que entra en contacto con su piel puede terminar siendo ingerido cuando el animal se lame.

“Las características del acicalamiento intensivo de los felinos los hacen más vulnerables a que un tóxico aplicado en la dermis pueda llegar a ser ingerido”.”

Por qué los gatos son más vulnerables a determinados productos

Aunque perros y gatos pueden presentar síntomas parecidos frente a una intoxicación, cada especie procesa las sustancias de una manera diferente debido a las características de su metabolismo.

“Los síntomas pueden ser similares, aunque las diferentes especies tienen metabolismos particulares frente a distintos tóxicos”, señaló el veterinario.

En el caso de los gatos, su capacidad para metabolizar determinadas sustancias es más limitada. Esto hace que algunos productos que pueden tener un margen de seguridad diferente en otras especies sean especialmente peligrosos para ellos.

“Los síntomas pueden ser similares, aunque las diferentes especies tienen metabolismos particulares frente a distintos tóxicos”, señaló el veterinario. Foto: Freepik.

Uno de los accidentes que más preocupa a los especialistas ocurre cuando se utiliza en un gato una pipeta antiparasitaria formulada para perros. “Una intoxicación muy común y siempre de pronóstico reservado es cuando le colocan una pipeta para perros a un gato”, advirtió Ferrera.

Por eso, los productos antiparasitarios no deben intercambiarse entre especies y es importante consultar con un veterinario antes de aplicarlos.

Intoxicación en mascotas: cuáles son los primeros síntomas

Aunque habitualmente se utiliza la palabra “envenenamiento”, en veterinaria el término más adecuado es “intoxicación”. Una sustancia no tiene que ser considerada un veneno para provocar daños: su toxicidad también depende de factores como la cantidad, la vía de ingreso y las características del animal.

Los síntomas pueden variar según la sustancia involucrada y la forma en la que ingresó al organismo. Cuando el tóxico es ingerido, algunos de los primeros signos pueden ser vómitos repentinos, salivación excesiva y jadeo.

“Dependiendo de la vía de ingreso al organismo, van a presentar distintos signos. Si el tóxico ingresa por vía oral, los signos más comunes son vómitos agudos, salivación excesiva y jadeo”, explicó Ferrera.

Intoxicación en mascotas: cuáles son los primeros síntomas. Foto: Freepik.

Si la intoxicación continúa avanzando, también pueden aparecer depresión del sensorio y signos neurológicos. En cambio, cuando la exposición se produce por inhalación, pueden aparecer síntomas como tos y estornudos, especialmente frente a gases irritantes. Sin embargo, no todas las sustancias generan señales respiratorias evidentes.

El veterinario también mencionó el caso del monóxido de carbono, una sustancia que puede provocar consecuencias graves e incluso mortales sin necesariamente generar síntomas respiratorios claros.