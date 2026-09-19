Elsa Pataky, actriz de 50 años, recomienda su desayuno proteico favorito: “Rompo el ayuno intermitente con carbohidratos para empezar el día con energía”

Elsa Pataky revela su desayuno favorito Foto: Instagram Elsa Pataky

Elsa Pataky (50) no se destaca solamente por su carrera como actriz, en sus redes sociales, suele compartir datos útiles sobre hábitos saludables y deportivos. De hecho, hace algunos años, co-fundó con su esposo el intérprete australiano, Chris Hemsworth (43), la aplicación Centr. Se trata de una plataforma en la que recomiendan entrenamientos, planes de nutrición y muchas otras actividades vinculadas al bienestar físico.

La actriz española ha comentado, en diferentes ocasiones, que es una fiel seguidora del ayuno intermitente, pero que a veces decide quebrarlo con propuestas de desayunos proteicos con el objetivo de iniciar el día con todo. “A mi me hace muy bien el ayuno. Por supuesto es según lo que tu cuerpo necesite. Siento que es una opción saludable, aunque admito que a veces puedo elegir no hacerlo”, indicó en una entrevista para Glamour.

El desayuno “fit” y “proteico” de Elsa Pataky para quebrantar el ayuno intermitente

Si bien su filosofía de vida en cuanto a nutrición tiene que ver con el ayuno intermitente ella sostiene que “no es una norma obligatoria”. “Creo que cuidarme empieza por conocer en detalle mi cuerpo si no la cosa no funciona”, expresó.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth fundaron su propia aplicación de entrenamiento y hábitos saludables. Foto: Vanity Fair

Pataky cuenta que es primordial empezar el día con propuestas de comida que le permitan no llegar tan hambrienta al almuerzo, por ejemplo. “En mi caso me gustan mucho los huevos y los desayunos con proteínas, verduras y un poco de carbohidratos”, explicó.

En este sentido, la intérprete publicó en su plataforma uno de los desayunos proteicos favoritos de su recetario. Se trata de un bagel con huevos revueltos, pesto y palta, ideal para acompañar con cualquier tipo de infusión como café y té.

Desayuno proteico: cómo se prepara un bagel con huevos revueltos

Para preparar este plato se necesitan al menos cuatro huevos, dos cucharadas de leche, dos rodajas de bagel, albacha para el pesto, una palta o 1/4, rúcula y medio limón. Se puede condimentar con aceite de oliva y sal. Además, se le pueden sumar tomates cherrys.

La preparación es muy sencilla. Para hacer los huevos revueltos hay que colocar una sartén a fuego medio con una pizca de aceite. En un recipiente agregar los huevos con la leche y comenzar a batir.

Elsa Pataky y su desayuno proteico favorito Foto: Jaleo en la cocina

Una vez listo este paso, se deberá agregar la mezcla a la sartén para comenzar a cocinarlos. No tardará más de cinco minutos. Mientras tanto habrá que ir cortando los otros ingredientes para sumarlos al bagel, que puede estar tostado para lograr un sabor más crujiente.

¿Cuáles son los beneficios del desayuno proteico que recomienda Elsa Pataky?

Sin dudas, la propuesta permite iniciar el día con energía, pero no solo eso: evita que a las pocas horas tengas ganas de comer nuevamente. Es decir, que alimenta la saciedad. Por otro lado, el bagel con huevos revueltos también posibilita acelerar el metabolismo.

La actriz sostiene que suele preparar este desayuno para quebrantar el ayuno intermitente. Foto: Elsa Pataky Instagram

Por otro lado, hay que decir también que los propios ingredientes de este plato cuenta con importantes beneficios para el cuerpo como vitaminas y proteínas. En el caso de los huevos aportan proteínas y vitamina B12; la palta contiene grasas saludables, vitamina E, fibra y potasio.

En resumen, se trata de una opción saludable y deliciosa al mismo tiempo perfecta para estar a tope durante toda la jornada y más aquellos días en los que uno realiza entrenamiento deportivo.