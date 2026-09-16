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¿Qué le pasó a Xi Jinping?: el gesto del presidente indio durante la Cumbre de los BRICS que generó rumores sobre la salud del mandatario chino

Narendra Modi interrumpió su discurso para preguntarle a Xi Jinping si estaba bien. El episodio volvió a generar especulaciones sobre su estado de salud, aunque no hay confirmación oficial de una emergencia médica.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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¿Gesto de dolor de Xi Jinping en la cumbre de los BRICS?
¿Gesto de dolor de Xi Jinping en la cumbre de los BRICS? Foto: Captura de video.
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Un momento protagonizado por el presidente de China, Xi Jinping, durante la XVIII Cumbre de los BRICS volvió a poner bajo la lupa su estado de salud. Mientras el primer ministro de India, Narendra Modi, pronunciaba su discurso, interrumpió brevemente su intervención para preguntarle al mandatario chino si se encontraba bien.

El episodio ocurrió durante la reunión celebrada en Nueva Delhi los días 12 y 13 de septiembre. Modi observó a Xi y le preguntó en inglés: “Is it okay?”. El presidente chino respondió con un movimiento de cabeza y la sesión continuó con normalidad.

El momento en el que Narendra Modi le pregunta a Xi jinping si se siente bien. Video: X/@MundoEConflicto

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. Algunos usuarios interpretaron la postura y la expresión de Xi como posibles señales de un malestar físico. Sin embargo, no existe hasta el momento información oficial que indique que el mandatario haya sufrido una emergencia médica durante la cumbre.

Tampoco las imágenes permiten establecer cuál fue el motivo concreto por el que Modi decidió preguntarle si se encontraba bien.

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Narendra Modi en la cumbre de los BRICS. Foto: Captura de video.

Los antiguos rumores sobre un supuesto aneurisma cerebral

El episodio volvió a poner en circulación versiones que desde hace años cuestionan la salud del presidente chino. Particularmente, reaparecieron publicaciones que aseguran que Xi Jinping habría sufrido un aneurisma cerebral.

Esos rumores comenzaron a difundirse con fuerza en 2022, cuando algunos medios de India reprodujeron versiones según las cuales Xi había sido hospitalizado a finales de 2021 y habría optado por tratamientos de medicina tradicional china en lugar de someterse a una cirugía.

Aquella información no fue acompañada por un diagnóstico médico verificable ni confirmada oficialmente por las autoridades chinas.

También circularon posteriormente versiones que afirmaban que el presidente había sido sometido a una operación fallida y que sufría episodios intermitentes. No existen evidencias públicas suficientes para confirmar esas afirmaciones.

Por qué Xi no asistió a la cena de gala

Las especulaciones también aumentaron después de que Xi no participara de la cena de gala organizada por Modi para los líderes que asistieron a la cumbre.

Medios indios señalaron que el mandatario chino regresó a su hotel para descansar, aunque no se informó oficialmente que su ausencia estuviera relacionada con algún problema de salud.

Al día siguiente, Xi continuó con su agenda y participó en la segunda sesión de la Cumbre de los BRICS. Durante su intervención, llamó a fortalecer la cooperación entre los países integrantes del bloque y defendió una mayor participación del denominado Sur Global.

Posteriormente, abandonó Nueva Delhi y regresó a Pekín. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino informó que funcionarios indios participaron de su despedida en el aeropuerto, sin mencionar inconvenientes médicos.

Xi Jinping se toma el avión de regreso a Pekín. Video: X/@Serenawu949247

Los antecedentes de rumores sobre la salud de Xi Jinping

Las especulaciones sobre la salud del presidente chino tienen otros antecedentes. En julio de 2024 circularon publicaciones que aseguraban que Xi había sufrido un derrame cerebral durante una reunión del Partido Comunista.

Una verificación de Reuters concluyó que las fotografías utilizadas para respaldar aquella versión habían sido tomadas meses antes y que no había evidencia creíble de que Xi hubiera sufrido ese episodio médico.

Por ahora, el intercambio entre Modi y Xi durante la cumbre constituye únicamente un breve episodio registrado en video. No hay elementos suficientes para afirmar que el presidente chino haya sufrido una crisis médica ni para vincular el momento con un supuesto aneurisma cerebral.

Xi JinpingNarendra ModiSaludBRICS
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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