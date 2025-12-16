Qué es el cuscús, un alimento versátil y facilísimo de preparar que los chefs eligen para acompañar cualquier plato

Una de las grandes ventajas del cuscús es lo rápido que se prepara. Su versión precocida, que es la que más se encuentra en los supermercados, está lista en apenas cinco minutos, lo que lo convierte en una guarnición práctica e ideal para cualquier día de la semana.

Cuscús, el acompañamiento perfecto para cualquier comida. Foto: Unsplash.

A la hora de buscar acompañamientos para nuestras comidas, solemos pensar primero en el arroz, las ensaladas, las verduras asadas o las papas al horno. Sin embargo, hay otros alimentos que permiten variar y sumar nuevas opciones al plato.

En los últimos meses, el cuscús, también conocido como cous cous, empezó a ganar protagonismo en muchos platos. De hecho, la reconocida chef privada Lucía Scarpa —quien cocina para figuras como Nathy Peluso, Nicolás Tagliafico, Caro Calvagni y otras celebridades— lo incluye con frecuencia como acompañamiento en sus preparaciones.

Cuscús, el acompañamiento perfecto para cualquier comida. Foto: Freepik.

Qué es el cuscús, un acompañamiento perfecto para todas las comidas

El cuscús es un plato originario del Magreb, típico de países del norte de África como Marruecos, Argelia, Túnez y Mauritania. Está elaborado a partir de pequeños granos de sémola de trigo duro, muy similares a un arroz pequeño, y aportan los mismos macronutrientes.

Esa practicidad lo vuelve súper versátil y permite usarlo como acompañamiento de carnes y verduras, o como base para ensaladas frescas y nutritivas.

Cuscús, el acompañamiento perfecto para cualquier comida. Foto: Unsplash.

Origen del couscous

Su origen es bastante incierto y hasta un poco enigmático. Se cree que pudo haber sido creado por los pueblos bereberes, que ya lo preparaban antes del año 200 a.C., según distintas interpretaciones históricas.

Otra referencia temprana aparece en un texto anónimo del siglo XIII sobre la cocina del Magreb y Al-Ándalus, donde se menciona de manera explícita la receta del cuscús. Con el tiempo, el plato se volvió muy popular en Al-Ándalus y entre la población morisca durante los siglos posteriores.

Propiedades de la sémola de trigo, la base del cuscús

La sémola de trigo duro es un ingrediente muy apreciado en la gastronomía por su sabor y su aporte nutricional. Es rica en hidratos de carbono —la principal fuente de energía del organismo— y, por cada 100 gramos en crudo, ofrece 12 gramos de proteínas, 69 gramos de carbohidratos y apenas 1 gramo de grasa.

También aporta vitaminas B9, B3, B4 y K, es baja en colesterol y contiene muy poco sodio, lo que la vuelve una buena opción para personas con hipertensión o niveles elevados de colesterol. Es importante destacar que no es apta para celíacos, ya que se elabora a partir de trigo.

Cuscús, el acompañamiento perfecto para cualquier comida. Foto: Unsplash.

Receta de cuscús base paso a paso

Ingredientes

1 taza de cuscús precocido

1 taza de agua o caldo de verduras

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

½ cucharadita de sal

Pimienta

Opcional: 1 cucharadita de mantequilla

Tips para conseguir el cuscús perfecto

Usar la proporción correcta: Misma cantidad de cuscús que de agua o caldo. Hervir el líquido primero: El líquido debe estar hirviendo antes de volcarlo sobre el cuscús. Añadir sabor al líquido: Usar un buen caldo de verduras o pollo con un chorrito de aceite de oliva. No cocinar de más: Solo hidratar y reposar. Retirar del fuego en cuanto se añade el cuscús. Tapar durante el reposo: Dejar reposar tapado durante 5-7 minutos para que absorba todo el líquido. Separar con un tenedor: Una vez reposado, usar un tenedor para “rastrillar” y separar los granos suavemente. Añadir una materia grasa: Un poco de mantequilla o aceite de oliva al final ayuda a que quede más suelto y sabroso. Experimentar con especias: Cúrcuma, comino, pimentón, canela o ras el hanout, son especias que le van de maravilla.

Cuscús, el acompañamiento perfecto para cualquier comida. Foto: Unsplash.

Paso a paso