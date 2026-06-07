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Memoria y salud cerebral: los 4 alimentos que recomiendan los expertos para prevenir las lagunas mentales después de los 50

Estudios científicos destacan que ciertos alimentos pueden contribuir a mejorar la concentración y reducir el riesgo de deterioro cognitivo con el paso del tiempo. Incorporarlos al menú semanal puede ayudar a preservar funciones clave y favorecer un envejecimiento más saludable.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 11:57
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Especialistas destacan que algunos alimentos ayudan a reducir la inflamación y el estrés oxidativo, factores asociados al deterioro cerebral.
Especialistas destacan que algunos alimentos ayudan a reducir la inflamación y el estrés oxidativo, factores asociados al deterioro cerebral.
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A medida que pasan los años, muchas personas comienzan a notar pequeños cambios en su capacidad de concentración, memoria o velocidad de procesamiento mental. Aunque los olvidos ocasionales forman parte del envejecimiento normal, diversos estudios científicos sugieren que algunos hábitos pueden ayudar a preservar la salud cerebral y reducir el riesgo de deterioro cognitivo.

Entre esos factores, la alimentación ocupa un lugar central. Investigaciones recientes muestran que determinados nutrientes pueden contribuir a disminuir la inflamación, combatir el estrés oxidativo y favorecer el correcto funcionamiento de las neuronas, aspectos clave para mantener la memoria y otras funciones cognitivas.

Hombres, longevidad, salud. Foto Freepik
Diversos estudios científicos vinculan ciertos nutrientes con una mejor capacidad de aprendizaje, atención y rendimiento mental. Foto: Freepik.

Especialistas en nutrición y salud cerebral coinciden en que no existe una fórmula mágica para evitar el envejecimiento del cerebro. Sin embargo, seguir una dieta variada y equilibrada puede marcar una diferencia importante a largo plazo.

La relación entre alimentación y salud cerebral

Algunos síntomas como la dificultad para concentrarse, la sensación de pensamiento lento, la confusión o los olvidos frecuentes suelen asociarse a lo que popularmente se conoce como “neblina mental”.

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Diversos estudios sugieren que estos problemas pueden estar relacionados con procesos inflamatorios y alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral. También pueden verse agravados por enfermedades metabólicas, trastornos hormonales, estrés crónico o problemas de salud mental.

En este contexto, los investigadores destacan el papel de ciertos compuestos antioxidantes presentes en los alimentos, capaces de proteger las células nerviosas frente al daño provocado por el envejecimiento.

Una alimentación equilibrada puede contribuir a preservar la memoria, la concentración y otras funciones cognitivas a medida que avanza la edad. Foto: Unsplash.

Los 4 alimentos que ayudan a fortalecer la memoria después de los 50 años, según la ciencia

1. Alimentos fermentados

Los productos fermentados se encuentran entre los alimentos más estudiados por su posible impacto positivo sobre el cerebro.

Yogur, kéfir, quesos, kombucha, pan de masa madre y vinagre contienen microorganismos beneficiosos que pueden favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal. Diversas investigaciones señalan que la salud intestinal mantiene una estrecha relación con el funcionamiento del sistema nervioso.

El yogur mejora la memoria y la función cognitiva gracias a su alto contenido de probióticos, que equilibran la microbiota intestinal, y de vitaminas del grupo B (como la B12), que apoyan el metabolismo cerebral. Foto: Freepik.

Algunos estudios incluso sugieren que el consumo regular de alimentos fermentados podría contribuir a mejorar la memoria y retrasar ciertos procesos vinculados al deterioro cognitivo.

2. Verduras de hoja verde

Las verduras de hoja verde figuran entre los alimentos más recomendados para proteger la función cerebral. Espinaca, acelga, kale, rúcula y brócoli aportan vitaminas, minerales, antioxidantes y compuestos bioactivos que ayudan a combatir la inflamación y el estrés oxidativo.

Además, son una importante fuente de folato, una vitamina del complejo B que participa en la formación de neurotransmisores y en múltiples procesos relacionados con la función cognitiva.

Las propiedades de la espinaca. Foto: Unsplash.
La espinaca es un superalimento para el cerebro gracias a su alta concentración de antioxidantes, vitaminas y ácido fólico. Foto: Unsplash.

La vitamina K, presente especialmente en el brócoli y otras verduras verdes, también ha sido asociada con una mejor memoria y capacidad de concentración en adultos mayores.

3. Cafeína

El café es una de las bebidas más consumidas del mundo y también una de las más estudiadas en relación con el rendimiento mental. Diversas investigaciones observaron que el consumo moderado de cafeína puede mejorar temporalmente la atención, el estado de alerta y algunos aspectos de la memoria.

La cafeína actúa estimulando el sistema nervioso central y favoreciendo la comunicación entre distintas regiones del cerebro, lo que explica su efecto sobre la concentración y el desempeño cognitivo.

Café, infusión, cafeína. Foto: Pixabay.
El café mejora el estado de alerta, la concentración y la memoria de trabajo al bloquear la adenosina en el cerebro. Foto: Pixabay.

No obstante, los especialistas recomiendan moderar su consumo y adaptarlo a las necesidades individuales, especialmente en personas con hipertensión, trastornos del sueño o sensibilidad a los estimulantes.

4. Pescados ricos en omega-3

Los pescados grasos como el salmón, la sardina, el atún, la caballa y el arenque son considerados aliados de la salud cerebral. Su principal beneficio radica en su elevado contenido de ácidos grasos omega-3, nutrientes fundamentales para el funcionamiento de las neuronas y la comunicación entre las células nerviosas.

Diversos estudios relacionaron el consumo habitual de omega-3 con una menor acumulación de determinadas proteínas asociadas a enfermedades neurodegenerativas y con un mejor rendimiento cognitivo durante el envejecimiento.

El pescado es un superalimento para el cerebro. Su consumo regular mejora la memoria y la concentración, y es clave para proteger la salud cognitiva a largo plazo. Foto: Unsplash

Por este motivo, organismos internacionales y centros académicos especializados recomiendan incluir pescado en la alimentación al menos dos veces por semana.

Los especialistas coinciden en que la protección de la memoria no depende de un solo alimento, sino de un conjunto de hábitos saludables que incluyen una alimentación equilibrada, actividad física regular, descanso adecuado y estimulación mental.

Cuanto antes se incorporen estos cambios, mayores serán las posibilidades de preservar las funciones cognitivas a largo plazo. Sin embargo, los expertos remarcan que nunca es tarde para adoptar una dieta más saludable y comenzar a cuidar la salud del cerebro.

BienestarLongevidadSalud mental
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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