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Cuál es la mejor forma de cocinar el brócoli para conservar sus vitaminas antioxidantes

Rico en vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, este alimento aporta beneficios clave para la prevención de enfermedades y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 13:43
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El ingrediente de cocina que se utiliza para lavar el brócoli.
El ingrediente de cocina que se utiliza para lavar el brócoli. Foto: Unsplash
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El brócoli es uno de los vegetales más completos en términos nutricionales. No solo tiene un sabor delicioso, sino que también es una fuente de vitaminas y minerales que mejoran el organismo y, además, posee un bajo aporte calórico.

Dentro de sus beneficios, este vegetal ayuda a reducir el colesterol, protege el corazón y es desintoxicante. Además, tiene calcio, fibra y hierro. Por eso, una buena cocción, es un fundamental para mantener de la mejor manera sus propiedades y nutrientes.

Los secretos de la cocción del brócoli Foto: Freepik

El truco para cocinar brócoli

A la hora de cocinarlo, lo más habitual es hervirlo en agua para luego rehogarlo con un poco de aceite y ajo. Sin embargo, varios expertos advierten de que estos métodos, aunque prácticos, destruyen o arrastran parte de las vitaminas hidrosolubles y antioxidantes del brócoli, reduciendo de forma notable su valor nutricional.

Según un estudio realizado por especialistas en ciencia de los alimentos y publicado en 2009 en la revista Journal of Zhejiang University Science B, los distintos métodos de cocción -hervido, vapor, microondas, salteado y salteado seguido de hervido- influyen de forma decisiva en la conservación de los compuestos saludables del brócoli.

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En cuanto a técnicas con calor directo, como el salteado o el salteado seguido de un hervido corto, el estudio observó reducciones aún más marcadas: son los métodos que más deterioran la vitamina C y los glucosinolatos, compuestos esenciales en la capacidad antioxidante del brócoli. El microondas, por su parte, mostró pérdidas intermedias que variaron según el tiempo de exposición.

La forma correcta de lavar el brócoli. Foto: Unsplash

El contraste llega con la cocción al vapor, que fue con diferencia la técnica más respetuosa con sus nutrientes. Conservó casi intacta la vitamina C, mantuvo buena parte de la clorofila, preservó más azúcares y proteínas solubles y resultó ser el método más eficaz para retener glucosinolatos, responsables de buena parte de sus beneficios para la salud.

¿Cómo cocinar brócoli?

Hay varios consejos para cocinar esta verdura de la mejor manera posible:

  • Colocar gotas de limón o vinagre en el agua hirviendo para quitarle el olor.
  • Pasarlo por agua fría y escurrirlo una vez retirado de la olla para mantener el color.
  • Si bien el tiempo de cocción puede variar según la forma que uses, lo más común es, en general, que sea de cinco minutos.
  • Por su parte, los tallos del brócoli pueden ser muy beneficiosos porque contienen altos niveles de fibra.
  • Cocinarlo frito o a la plancha es otra opción que existe. Lo ideal sería saltearlo y taparlo para no perder el vapor.
  • En caso de querer cocinar el brócoli en el microondas, lo más recomendable es hacerlo durante siete minutos.

El brócoli puede saltearse. Foto Unsplash.
El brócoli puede saltearse. Foto Unsplash.

En resumen, lo principal, es cocinar esta verdura respetando los tiempos porque en caso de pasarse, es muy probable que se pierdan varios nutrientes que pueden ayudar a mejorar nuestra salud y el bienestar del organismo.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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