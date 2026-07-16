Cuál es el hábito que más recomiendan los especialistas para combatir el cansancio en invierno

Caminar en invierno. Foto: Unsplash.

Con el invierno, solemos movernos menos y reducir la actividad física, sobre todo si es al aire libre. Sin embargo, los médicos advierten que es necesario mantener las rutinas de movimiento durante todo el año para combatir el cansancio, conservar el bienestar y despejar la mente.

Una de las formas más simples de lograrlo es salir a caminar, ya sea de casa al trabajo, un paseo con el perro o simplemente para tomar aire fresco. No hace falta recorrer grandes distancias ni realizar un entrenamiento intenso: basta con moverse apenas 20 minutos al día para alcanzar los beneficios que ofrece para el cuerpo.

Caminar 20 mintuos al día cambia el humor.

De hecho, diversos estudios demostraron que caminar a paso ligero mejora los niveles de energía, reduce el estrés y favorece el estado de ánimo, incluso cuando las temperaturas son bajas.

Cuáles son los beneficios de caminar 20 minutos por día, incluso en invierno

Uno de los efectos más inmediatos de caminar es el aumento de la sensación de vitalidad. Un estudio publicado en Diabetes Research and Clinical Practice observó que una caminata rápida de 20 minutos incrementa el nivel de energía y mejora el bienestar psicológico poco después de finalizar la actividad.

En este sentido, los médicos y especialistas en musculación coinciden en que salir a caminar aumenta el flujo sanguíneo y la oxigenación de los músculos y del cerebro y que, además, ayuda a continuar alimentando los músculos para no perder la elasticidad y la fuerza.

Por otro lado, los especialistas insisten en que cuando nos movemos, el organismo libera endorfinas y otros neurotransmisores relacionados con el bienestar, lo que ayuda a reducir la sensación de fatiga y mejora el humor.

Caminar ayuda a reducir la fatiga

Otro beneficio importante es su impacto sobre la salud mental. Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2024 concluyó que caminar de forma regular disminuye los síntomas de depresión y ansiedad en adultos, independientemente de si la actividad se realiza al aire libre o en espacios cerrados.

Por otro lado, otra investigación publicada en JAMA Psychiatry encontró que incluso cantidades moderadas de actividad física, equivalentes a caminar varias veces por semana, se asocia con un menor riesgo de desarrollar depresión. Los mayores beneficios se observaron precisamente en personas que pasaron de ser sedentarias a realizar algo de actividad física.

Caminar ayuda a la circulación de la sangre

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