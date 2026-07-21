UCV 1 - 4 Santos: así fue la derrota en la Copa Sudamericana 2026

95´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre UCV y Santos por Copa Sudamericana 2026.

93´ Saque de arco para UCV

Desde el fondo la pone en juego Giancarlo Schiavone.

93´ ¡Tiro desviado de Santos!

Disparo de Christian Oliva y el remate se va afuera.

93´ Córner para Santos

Ejecuta el tiro de esquina Álvaro Barreal.

92´ ¡Santos se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Gabriel Vinicius Menino fue bloqueado por Giancarlo Schiavone.