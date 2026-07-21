UCV 1 - 4 Santos: así fue la derrota en la Copa Sudamericana 2026

Se terminó, el árbitro suena el silbato. El resultado final fue: UCV 1 - 4 Santos.
UCV vs Santos por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo
95´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre UCV y Santos por Copa Sudamericana 2026.
93´ Saque de arco para UCV
Desde el fondo la pone en juego Giancarlo Schiavone.
93´ ¡Tiro desviado de Santos!
Disparo de Christian Oliva y el remate se va afuera.
93´ Córner para Santos
Ejecuta el tiro de esquina Álvaro Barreal.
92´ ¡Santos se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Gabriel Vinicius Menino fue bloqueado por Giancarlo Schiavone.
91´ Córner para UCV
Ejecuta el tiro de esquina Samuel Sosa.
90´ ¡Tiro desviado de Santos!
Disparo de Ronielson da Silva Barbosa y el remate se va afuera.
89´ Córner para Santos
Ejecuta el tiro de esquina Álvaro Barreal.
89´ ¡Santos se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Robson de Souza Junior fue bloqueado por Gonzalo Mottes.
86´ Gooool de UCV
Maicol Ruiz marca para UCV.
85´ Tarjeta amarilla para Santos
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Gonzalo Escobar.
83´ Gooool de Santos
Ronielson da Silva Barbosa marca para Santos.
83´ ¡Santos se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Robson de Souza Junior fue bloqueado por Giancarlo Schiavone.
78´ Cambio en Santos
Entra Adonis Frías y sale Lucas Veríssimo.
76´ Saque de arco para UCV
Desde el fondo la pone en juego Giancarlo Schiavone.
76´ Cambio en Santos
Entra Moisés Vieira Vieira da Veiga y sale Miguel Terceros.
76´ Cambio en Santos
Entra Ronielson da Silva Barbosa y sale Thaciano Mickael da Silva.
76´ Cambio en Santos
Entra Robson de Souza Junior y sale Benjamín Rollheiser.
75´ Fuera de juego en Santos
Posición adelantada de Thaciano Mickael da Silva.
75´ Córner para Santos
Ejecuta el tiro de esquina Álvaro Barreal.
71´ Cambio en UCV
Entra Daniel De Sousa y sale Alexander Granko.
71´ Cambio en UCV
Entra Vicente Rodríguez y sale Francisco Solé.
71´ Cambio en UCV
Entra Daniel Carrillo y sale Yohan Cumaná.
69´ Cambio en Santos
Entra Samuel Pierri y sale Gabriel Bontempo.
66´ Gooool de Santos
Thaciano Mickael da Silva marca para Santos.
66´ ¡Santos se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Thaciano Mickael da Silva fue bloqueado por Giancarlo Schiavone.
66´ Saque de arco para UCV
Desde el fondo la pone en juego Giancarlo Schiavone.
65´ Saque de arco para UCV
Desde el fondo la pone en juego Giancarlo Schiavone.
64´ Saque de arco para UCV
Desde el fondo la pone en juego Giancarlo Schiavone.
63´ Cambio en UCV
Entra Samuel Sosa y sale Williams Lugo.
63´ ¡Tiro desviado de Santos!
Disparo de Thaciano Mickael da Silva y el remate se va afuera.
60´ Córner para Santos
Ejecuta el tiro de esquina Miguel Terceros.
58´ Fuera de juego en UCV
Posición adelantada de Juan Camilo Zapata.
56´ Gooool de Santos
Gabriel Vinicius Menino marca para Santos con asistencia de Christian Oliva.
55´ Saque de arco para UCV
Desde el fondo la pone en juego Giancarlo Schiavone.
54´ Saque de arco para UCV
Desde el fondo la pone en juego Giancarlo Schiavone.
50´ Fuera de juego en UCV
Posición adelantada de Edwin Mosquera.
50´ Saque de arco para UCV
Desde el fondo la pone en juego Giancarlo Schiavone.
49´ ¡Tiro desviado de Santos!
Disparo de Gabriel Bontempo y el remate se va afuera.
46´ Saque de arco para UCV
Desde el fondo la pone en juego Giancarlo Schiavone.
46´ ¡Tiro desviado de Santos!
Disparo de Álvaro Barreal y el remate se va afuera.
45´ Cambio en UCV
Entra Maicol Ruiz y sale .
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Misael Delgado!
45´ Cambio en UCV
Entra y sale .
Resumen estadístico del primer tiempo.
29´ Fuera de juego en UCV
Posición adelantada de Williams Lugo.
48´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Misael Delgado! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
48´ Tiro en el palo de UCV
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Juan Camilo Zapata pega en el palo.
40´ ¡UCV se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Juan Camilo Zapata fue bloqueado por Gabriel Brazão.
34´ Gooool de Santos
Gabriel Bontempo marca para Santos.
34´ ¡Santos se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Gabriel Vinicius Menino fue bloqueado por Yohan Cumaná.
31´ ¡Santos se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Benjamín Rollheiser fue bloqueado por Giancarlo Schiavone.
30´ Saque de arco para UCV
Desde el fondo la pone en juego Giancarlo Schiavone.
30´ ¡Tiro desviado de Santos!
Disparo de Thaciano Mickael da Silva y el remate se va afuera.
13´ ¡UCV se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Juan Camilo Zapata fue bloqueado por João Ananias.
21´ Tarjeta amarilla para Santos
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Gabriel Vinicius Menino.
21´ Tarjeta amarilla para UCV
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Francisco Solé.
18´ Córner para Santos
Ejecuta el tiro de esquina Miguel Terceros.
16´ Saque de arco para UCV
Desde el fondo la pone en juego Giancarlo Schiavone.
16´ ¡Tiro desviado de Santos!
Disparo de Benjamín Rollheiser y el remate se va afuera.
15´ Saque de arco para UCV
Desde el fondo la pone en juego Giancarlo Schiavone.
13´ ¡UCV se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Kendrys Silva fue bloqueado por Gabriel Brazão.
13´ ¡UCV se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alexander González fue bloqueado por João Ananias.
12´ Saque de arco para Santos
Desde el fondo la pone en juego Gabriel Brazão.
10´ Córner para Santos
Ejecuta el tiro de esquina Álvaro Barreal.
5´ ¡Santos se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Benjamín Rollheiser fue bloqueado por Kendrys Silva.
3´ Saque de arco para Santos
Desde el fondo la pone en juego João Ananias.
3´ ¡Tiro desviado de UCV!
Disparo de Alexander González y el remate se va afuera.
2´ Córner para UCV
Ejecuta el tiro de esquina Alexander Granko.
1´ Saque de arco para Santos
Desde el fondo la pone en juego João Ananias.
0´ ¡UCV se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Edwin Mosquera fue bloqueado por Gabriel Brazão.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Misael Delgado, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de UCV y Santos por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por undefined.
Formación confirmada de UCV
Titulares
- (1) Giancarlo Schiavone
- (24) Yohan Cumaná
- (2) Kendrys Silva
- (30) Alexander González
- (47) Alexander Granko
- (6) Francisco Solé
- (8) Juan Camilo Zapata
Suplentes
- (12) Carlos González
- (27) Daniel Carrillo
- (28) Maicol Ruiz
- (4) Williams Velásquez
- (16) Daniel De Sousa
- (34) Kevin Guzman
- (21) Vicente Rodríguez
- (10) Samuel Sosa
- (36) Cristhian Andrade
- (33) Carlos Colmenares
- (18) Roberto Sarli
Entrenador: Daniel Sasso
Formación confirmada de Santos
Titulares
- (77) Gabriel Brazão
- (26) João Ananias
- (31) Gonzalo Escobar
- (4) Lucas Veríssimo
- (25) Gabriel Menino
- (22) Álvaro Barreal
- (28) Christian Oliva
- (32) Benjamín Rollheiser
- (49) Gabriel Bontempo
- (30) Miguel Terceros
- (16) Thaciano
Suplentes
- (79) João Pedro
- (1) Diógenes Vinicius
- (98) Adonis Frías
- (14) Luan Peres
- (81) Samuel Pierri
- (11) Rony
- (7) Robinho Júnior
- (57) Nadson
- (21) Moisés
Entrenador: Cuca
Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.
¿Quién transmite el partido de UCV y Santos?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN 2 se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de UCV vs. Santos por la Copa Sudamericana 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. UCV recibe a Santos en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
UCV vs. Santos:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre UCV y Santos por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.