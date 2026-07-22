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Rescate extremo en Santa Cruz: una pareja sobrevivió más de 40 horas atrapada en la nieve con -22°C

Una pareja quedó varada cerca de Cerro Piedra, Santa Cruz, en medio de un temporal de nieve y frío extremo. El operativo de rescate duró horas y movilizó a varias fuerzas.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Rescate extremo en Santa Cruz
Rescate extremo en Santa Cruz Foto: lMNeuquen
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Una pareja vivió una situación límite en la provincia de Santa Cruz, luego de quedar varada con su camioneta en una zona rural cercana a Cerro Piedra, en medio de un fuerte temporal de nieve, viento y temperaturas extremas. El episodio derivó en un amplio operativo de rescate que se extendió durante varias horas y que obligó a coordinar recursos provinciales, nacionales y de seguridad para llegar hasta el lugar.

Una salida de rutina que terminó en una emergencia

Lo que en principio parecía un viaje habitual se convirtió en una verdadera carrera contra el tiempo. José Bilbao y su pareja, Noelia, quedaron aislados cuando la camioneta en la que se movilizaban no pudo continuar avanzando por la acumulación de nieve y el mal estado de los caminos. Según la reconstrucción del caso, la zona estaba afectada por intensas nevadas, voladeros y un frío que llegó a niveles críticos.

Rescate extremo en Santa Cruz
Rescate extremo en Santa Cruz Foto: Diario Río Negro

El temporal había dejado alrededor de 40 centímetros de nieve en algunos sectores y el viento complicó todavía más la visibilidad y la circulación. Ante la imposibilidad de utilizar el acceso principal, José intentó tomar un camino alternativo, pero la camioneta terminó encajada en una mata de calafate y sin margen para salir por sus propios medios.

Más de 40 horas dentro de la camioneta

La pareja permaneció dentro del vehículo durante más de 40 horas, en un contexto de extrema vulnerabilidad. No contaban con alimentos, solo con agua, ya que habían calculado que el trayecto se completaría durante el día. Con el paso de las horas, la situación se volvió cada vez más delicada por la baja temperatura, el aislamiento y la dificultad para mantener comunicación constante.

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Uno de los mayores riesgos fue el uso del combustible. Para conservar algo de calefacción, debieron encender el motor solo en momentos puntuales, evitando agotar la reserva disponible y reduciendo el peligro de que la camioneta quedara completamente inoperativa. Mientras tanto, el vehículo comenzó a congelarse desde la parte inferior, lo que luego dificultó aún más las tareas de liberación.

La desesperada búsqueda de ayuda

El hermano de José, Jorge, fue una de las personas que impulsó las gestiones para activar el rescate. Primero se intentó conseguir asistencia mediante una empresa que opera en la zona, pero no pudieron enviar maquinaria por inconvenientes con sus equipos. Luego se sucedieron contactos con referentes locales, autoridades de Vialidad y funcionarios provinciales.

Una pareja sobrevivió más de 40 horas atrapada en la nieve con -22°C
Rescate extremo en Santa Cruz Foto: Diario Río Negro

La preocupación aumentó cuando las alternativas comenzaron a demorarse y la noche volvió a caer sobre la zona. En ese momento, el frío extremo se transformó en el principal enemigo. También se evaluó la posibilidad de un rescate aéreo, aunque las condiciones climáticas impidieron avanzar con esa opción.

Un operativo con topadora, camionetas y fuerzas de apoyo

Finalmente, una máquina vial partió desde Las Heras cerca de la medianoche para abrir camino entre la nieve. El trayecto fue lento y demandó casi cinco horas para recorrer poco más de 100 kilómetros, debido al estado de las rutas y al hielo acumulado. La topadora avanzó durante la madrugada acompañada por camionetas de apoyo y personal afectado al operativo.

Alrededor de las cinco de la mañana del lunes, los rescatistas lograron llegar hasta el punto donde se encontraba la pareja. Sin embargo, la tarea no terminó allí: la camioneta estaba prácticamente adherida al suelo por la escarcha, por lo que debieron trabajar varios minutos más para poder liberarla.

El rol clave de la coordinación entre organismos

El rescate involucró a distintas áreas y fuerzas, entre ellas Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional, el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz y otros actores que colaboraron para destrabar la emergencia. La coordinación fue determinante para superar las dificultades del terreno y llegar a tiempo hasta la pareja.

La situación también expuso la dureza del invierno en esa región de la Patagonia, donde el viento, la nieve y las temperaturas bajo cero pueden transformar cualquier desplazamiento en un riesgo serio. Aunque José conocía la zona y pertenece a una comunidad con amplia experiencia en el territorio, esta vez la combinación de factores climáticos volvió imposible continuar el viaje sin asistencia.

RescateOla PolarSanta Cruz
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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