Muerte de Mila Yankelevich: se declaró culpable el capitán del remolcador que causó el accidente fatal de la nieta de Cris Morena

Mila Yankelevich tenía siete años. Foto: Canal 26

Este martes Yusiel Lopez Insua (47), capitán del remolcador que provocó la muerte de tres niñas, entre ellas, la nieta de Cris Morena, Mila Yankelevich, en Miami, se declaró culpable de homicidio involuntario por negligencia marítima ante el Tribunal Federal de esa ciudad estadounidense.

Al aceptar la responsabilidad por el accidente mortal en aguas de la Bahía de Biscayne, su condena se redujo a un año de prisión efectiva mientras que la pena para ese delito está estipulada en diez años en caso de llegar a un juicio.

Tras haber llegado a un acuerdo con las autoridades judiciales por declararse culpable del hecho, el hombre, además, accederá a seis meses de prisión domiciliaria.

Yusiel Lopez Insua se declaró culpable del accidente en el que falleció la nieta de Cris Morena. Foto: CBS News Miami

Cuándo ocurrió el accidente en el que murió la nieta de Cris Morena

El 28 de julio de 2025, Mila (7), otros cuatro niños y una instructora viajaban en un velero en la Bahía de Biscayne de Miami normalmente hasta que reciben un son impactados fuertemente por una barcaza. Inmediatamente después del choque, Mila y dos niñas, Erin Victoria Ko Han (13) y Arielle Mazi Buchman (10) caen al agua y se quedan atrapadas debajo del velero.

Finalmente, a los pocos minutos, las tres pequeñas perdieron la vida, a pesar de llevar chalecos salvavidas, según informó en su momento la Guardia Costera de Estados Unidos. Por otro lado, los otros dos niños y la instructora lograron sobrevivir al fatal accidente.

Mila tenía 7 años al momento del accidente. Foto: Cris Morena Day

Después de llevar a cabo el rescate de los sobreviviente y de identificar los cuerpos de las víctimas, las autoridades del Servicio de Investigación de la Guardia Costera (CGIS) y Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) del país iniciaron una investigación para determinar la responsabilidad del siniestro. Se confirmó que Insúa manejaba un remolcador que empujaba un remolcador que, a su vez, transportaba 149 toneladas de escombros de concreto.

El abogado defensor de Insua dijo, luego de que su cliente se declarara culpable ante el Tribunal, que el hombre “estaba arrepentido de su conducta” y que se sentía “fatal” por la pérdida y el dolor que le causó a las familias de las tres pequeñas.

Qué dijo Cris Morena sobre la muerte de su nieta

En noviembre del año pasado, Cris Morena estuvo presente en el programa de Sería Increíble de Olga y habló sobre la pérdida de su nieta Mila. La productora aprovechó para recordar a la pequeña y reflexionar sobre el dolor que también le causó perder a su propia hija Romina Yan, en septiembre de 2010, cuando la actriz tenía 36 años.

Cris Morena junto a su nieta Mila Yankelevich. Foto: NA.

“Mila está en nuestra vida. Hablo de la presencia y la ausencia: está presente permanentemente con nosotros. A veces es doloroso, a veces es una sonrisa”, expresó. Y luego añadió: “Esto mismo me pasa con Romina. Se me aparecía de una manera extraña y sentía que eso que aparecía era ella. Lo mismo les pasa a Tomás, a Sofi y a Inti (hermano de la niña): los tres con Mila. Están muy juntos. Me importa mucho su dolor".