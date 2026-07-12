Usar el celular durante horas puede tener consecuencias: qué es el síndrome del cuello tecnológico

Cuáles son las consecuencias de estar frente a la pantalla en mala postura. Foto: Revista Lagunas

Hace solo unos años, el verbo scrollear no existía remotamente en el vocabulario de ninguna persona. Hoy, pasamos más de 3 horas scrolleando contenido en redes sociales, ya sea en Tiktok, Instagram, o Facebook, y 6 horas en total pegados al celular. ¿Efectos en nuestra salud? Sí, los hay. Y no solo están relacionados con la fatiga visual y los dolores de cabeza por estar tanto tiempo frente a una pantalla, también trae consecuencias en las articulaciones de diferentes partes de nuestro cuerpo, pero, en especial, de las manos y el cuello.

Una investigación de Sebastian Suggate, profesor de psicología del desarrollo y educación en la Universidad de Ratisbona de Alemania, sostiene que existe cierta relación entre un mayor tiempo frente a las pantallas y un peor desarrollo de habilidades motoras, en el caso de niños y niñas.

El Síndrome del Cuello Tecnológico: qué es y por qué ocurre

Al usar el celular, se adopta una mala postura que trae consecuencias en la salud. Foto: Imagen Ilustrativa

Por otro lado, con el uso excesivo de los dispositivos móviles y por estar frente a las pantallas buena parte del día, ha surgido el denominado Síndrome del Cuello Tecnológico. Según la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos, esta afección ocurre por estar (ya sea sentado o parado) mirando hacia abajo un tiempo prologando, algo que se da normalmente al estar en contacto con los celulares o cuando incluso se está leyendo texto en una computadora.

Esta posición lleva el nombre de “Postura de Cabeza Adelantada" y los especialistas indican que provoca una columna vertical en flexión que es dañina e incorrecta para la alineación corporal.

Desde el organismo sostienen que esta postura provoca un “estrés mecánico de la columna” que, a su vez, puede estar asociado a importantes tensiones musculares.

Cuáles son los principales síntomas del Síndrome de Cuello Tecnológico

Puede provocar dolor de cabeza y hormigueo en las manos.

Debido a la presión extrema a las que se someten a las vértebras cervicales por estar con la cabeza inclinada tanto tiempo, las personas pueden sufrir de:

Dolor de cabeza

Rigidez muscular

Dolor de cuello

Dolor de hombros

Hormigueo en los brazos

Recomendaciones para modificar la postura al usar el celular y la computadora

Dejar de usar el celular es un pedido realmente imposible. Por eso, profesionales médicos recomiendan a las personas sostener el teléfono a una mayor altura para no tener que bajar la cabeza. La medida ideal es a la altura de los ojos y debe sujetarse a una distancia prudencial: ni muy cerca del rostro ni tan lejos.

Asimismo, el consejo también se extiende a las notebooks o computadoras de escritorio. La sugerencia tiene que ver con utilizar soportes ergonómicos y regulables que posibilitan ajustar la altura y la inclinación del dispositivo.

El celular se debe sostener a la altura de los ojos.

Por otro lado, se recomienda hacer pausas de 20 minutos cada vez que se está frente a la computadora no solo para descansar sino también para estirar el cuerpo. También sugieren mover el cuello lado a lado.

Además, para fortalecer la movilidad de las manos, que pueden tensionarse al sostener el celular, aconsejan mantener una rutina de ejercicios habitual y, en algunos casos, agarrar una pelota de tenis lo más fuerte posible para fortalecer el agarre.