Quién es Caro Trippar, la youtuber de 35 años que contó que tiene cáncer de mama

Caro Trippar es una youtuber de más de 2 millones de seguidores. Foto: YouTube

En un video conmovedor de casi 30 minutos, Caro Trippar le contó a sus seguidores que tiene cáncer de mama con metástasis. La youtuber publicó en su cuenta un extenso relato dividido en una introducción y una segunda parte en la que cuenta cómo supo que padecía de esta enfermedad y cómo fueron estos últimos meses.

“Lo que quiero remarcar en todo esto es ‘la detección temprana’ que es algo que yo no tuve y me hubiese encantado tener”, expresó la influencer en uno de los pasajes del video publicado este viernes y que ya posee más de 700 mil visualizaciones.

Caro Trippar: su carrera y qué contenido hace

Caro cumplió 35 años en el mes de mayo y tiene un bebé llamado Milo, nacido en marzo de 2025. Está en pareja con “Sebas” y, desde hace más de diez años, crea contenido en sus redes sociales. De hecho, cuenta con más de 2 millones y medio de seguidores contando todas las plataformas. La influencer se caracteriza por su simpatía y ocurrencia. Sus videos ocupan diversas temáticas que van desde cocina, estilo de vida, humor, moda y viajes.

Caro Trippar contó que tiene cáncer. Foto: Redes Sociales

Su carrera en las redes sociales comenzó hace varios años, en 2013, poco antes de mudarse a Inglaterra con novio. En diferentes entrevistas, Caro Trippar contó que, en ese momento, trabajaba en Argentina en una agencia de viajes y que siempre había tenido intenciones de publicar contenido en redes sociales.

Su viaje a Inglaterra, el nacimiento de su hijo Milo y el regreso a Argentina

Fue durante un viaje con su familia a Disney que empezó a subir videos a YouTube. Tomó la decisión de registrar cada fase del recorrido y comenzar a publicar en su canal. Tiempo después, ya en 2014, como su pareja había conseguido un empleo en Inglaterra decidió mudarse con él definitivamente hacia el país europeo y empezar una nueva vida.

Caro Trippar y su pareja Sebas. Foto: Redes Sociales

Así su contenido se fue especializando en viajes y experiencias, sin dejar de lado su costado humorístico. También suele subir anécdotas como aquella en la que contó “cómo fue estudiar con el cantante Charlie Puth” en Berklee College, una escuela de música de la ciudad de Boston, en la que realizó un programa de verano al terminar sus estudios secundarios.

Con el embarazo y la posterior llegada de Milo, en sus videos empezó a tratar cuestiones sobre la maternidad y el día a día. Además, a partir del nacimiento del bebé, Caro retornó nuevamente a la Argentina para estar cerca de su familia. Muchas veces, forman parte de sus videos su pareja Sebas y su mamá, a quienes describió como sus “dos grandes pilares”, en este momento.

El video de Caro Trippar contando que tiene cáncer

El testimonio de Caro Trippar

Este viernes Caro se animó a contarle a sus seguidores que fue diagnosticada de cáncer de mama con metástasis. En la introducción, la joven explica que el video en el que hace todo el resumen de cómo fueron estos últimos meses, fue grabado el 25 de mayo en un cuarto de hotel en Estados Unidos.

Hacía solo unas semanas se había enterado que tenía la enfermedad, pero sus familiares la alentaron para que haga ese viaje, disfrute y tenga un tiempo para ella misma. “Tengo cáncer de mama, her 2 negativo, hormonal positivo con metástasis”, sostuvo en la publicación.

La youtuber acaba de cumplir 35 años. Foto: Redes Sociales

En el video, Caro relató que todo comenzó con dolores mientras amamantaba a su hijo. “Tenía pinchazos y sentía mucho dolor en una de las mamas, pero asumí que era mastitis. Pero cuando dejé de amamantar, el dolor seguía y fui a consultar”, señaló.

La joven manifestó que, desde entonces, pasó por múltiples análisis y momentos muy difíciles, pero nunca dejó de sentirse acompañada por sus familiares y amigos. Además, llamó a todas las mujeres a realizarse los estudios preventivos necesarios. “Si sentís un bultito, por más mínimo que sea, en especial si estás dando la teta, te lo vas a hacer ver. La detección temprana es lo más importante”, cerró.