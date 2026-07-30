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Preocupación en el Hospital de Clínicas: por qué cayeron las donaciones de sangre

El centro de salud, que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA), confirmó que bajaron las donaciones de sangre en un 30%.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Por qué es importante donar sangre
Por qué es importante donar sangre Foto: Ministerio de Salud de Santiago del Estero
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El Hospital de Clínicas comunicó que la donación de sangre cayó en un 30% en el centro de salud. Desde el establecimiento, indican que se debe al receso invernal, un período en el que suelen descender cada año. Por tal motivo, el nosocomio dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) llamó a donar sangre con el objetivo de garantizar la atención de pacientes que necesitan de las transfusiones.

Actualmente, se estima que 9 de cada 10 personas necesitarán de una transfusión de sangre en algún momento de su vida. En este sentido, Carla Cicero, médica del Departamento de Hemoterapia del Hospital de Clínicas de la UBA, sostiene que la donación es fundamental porque los pacientes pueden requerir la sangre en cualquier momento del año.

“Las personas deben poder contar contar con una transfusión en el momento que la necesita. Además, la sangre sólo se puede conservar durante un tiempo limitado”, precisó.

Preocupación en el Hospital de Clínicas
9 de cada 10 personas van a necesitar de una transfusión de sangre. Foto: Swiss Medical

Por qué es necesaria la donación de sangre

Un paciente puede requerir de una transfusión de sangre por distintos motivos como:

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  • Cirugías cardiacas
  • Cirugía de cadera
  • Complicaciones en el embarazo

Por otro lado, también se puede necesitar de una donación de sangre si una persona sufre un accidente de tránsito, doméstico o de trabajo. “En estos casos, se puede perder mucha sangre y la única manera de salvar una vida es con una transfusión”, señala Alejandra Vellicce, jefa del Departamento de Hemoterapia del Clínicas.

Además, un paciente con leucemia o talasemia también va a necesitar de transfusiones de sangre todos los días de su tratamiento y, en ocasiones, varias veces al día.

Preocupación en el Hospital de Clínicas
La donación es fundamental para salvar vidas. Foto: UBA

Dónde donar sangre en Buenos Aires

El Hospital de Clínicas de la UBA cuenta con un banco de sangre, ubicado en la calle Paraguay 2250 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con atención especializada de lunes a sábado de 8 a 12.30h

Qué documentación se necesita para donar sangre: cómo es el proceso

Aquellas personas que quieran donar sangre en el Hospital de Clínicas deben concurrir con Documento Nacional de Identidad (DNI). Una vez allí, tendrán que completar un formulario con datos confidenciales y tener una breve entrevista médica.

Luego se le deberá controlar la temperatura y la presión arterial para hacerle un análisis de sangre y determinar el grupo sanguíneo. Finalmente, se extraerá alrededor de 450 mililitros de sangre. El procedimiento tiene una duración de 45 minutos. “El proceso está rigurosamente controlado para asegurar la seguridad tanto del donante como del receptor”, indicó Vellicce.

Un recomendación que brinda el centro de salud de la UBA es cada donante desayune adecuadamente y beba suficiente líquido. Asimismo, se sugiere no haber realizado actividad física intensa en las horas previas.

Preocupación en el Hospital de Clínicas
El proceso de donación puede durar unos 45 minutos. Foto: UBA

Quiénes pueden donar sangre

El Hospital del Clínicas señala que todas las personas pueden donar sangre deben ser: mayores de 18 años y menores de 65; deben tener buena salud; y no haber tenido cirugías recientes o tatuajes (menos de 6 meses).

En cuanto a la frecuencia de donación, los hombres pueden hacerlo cada 3 meses y las mujeres cada 4.

DonaciónHospital de ClínicasUBASangre
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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