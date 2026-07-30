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Cayeron un 30% las donaciones de sangre en el Hospital de Clínicas: quiénes pueden donar y cómo hacerlo

Durante el receso invernal disminuyó la cantidad de donantes, por lo que piden voluntarios para garantizar las transfusiones que se necesitan para los pacientes.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Donación de sangre. Foto: Pexels.
Donación de sangre. Foto: Pexels.
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Las vacaciones de invierno volvieron a impactar en la cantidad de donaciones de sangre y, desde el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), manifestaron su preocupación, ya que se registró una caída del 30% en las últimas semanas, una situación que pone en riesgo el abastecimiento necesario para atender a pacientes que requieren transfusiones. Frente a este escenario, desde el Departamento de Hemoterapia convocaron a la comunidad a acercarse a donar sangre y recordaron que se trata de un recurso que no puede fabricarse ni reemplazarse de manera artificial, por lo que depende exclusivamente de la solidaridad de los donantes.

Donación de sangre, campaña de salud
Donación de sangre, campaña de salud

La Dra Carla Cicero (MN 140.563), médica del Departamento de Hemoterapia del Hospital de Clínicas, remarcó a Canal 26: “La sangre se necesita permanentemente porque cualquiera de nosotros puede requerir recibir sangre por distintos motivos, ya sea en situaciones de emergencia o no, y debe poder contar con una transfusión en el momento que la necesita. Además, la sangre solo se puede conservar durante un tiempo limitado”.

De hecho, se estima que nueve de cada diez personas necesitarán una transfusión de sangre en algún momento de su vida y es por eso que las donaciones son indispensables para el sistema médico. Además, se requiere abastecimiento para quienes debe pasar por cirugías complejas, tratamientos oncológicos, complicaciones durante el embarazo o enfermedades hematológicas.

Las personas que se realizan cirugías cardíacas, cirugía de cadera o cuando se complica un embarazo requieren de la donación. Un paciente con leucemia o talasemia necesita transfusiones de sangre todos los días durante el tratamiento y, en algunos momentos, varias veces al día”, señaló la Dra. Alejandra Vellicce, jefa del Departamento de Hemoterapia. A estos casos se suman las emergencias provocadas por accidentes de tránsito, laborales o domésticos, donde una transfusión puede ser determinante para salvar una vida.

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Donación de sangre, donar sangre, salud
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Cómo donar sangre en el Hospital de Clínicas: requisitos, paso a paso y dónde acercarse

Donar sangre es un procedimiento sencillo, seguro y que demanda alrededor de 45 minutos. Al llegar al Hospital de Clínicas, el donante debe presentar su DNI, completar un formulario confidencial y realizar una breve entrevista médica. Luego se controlan la presión arterial y la temperatura, se determina el grupo sanguíneo mediante un análisis y, finalmente, se extraen aproximadamente 450 mililitros de sangre.

Desde el centro de salud destacaron que todo el proceso se lleva a cabo con material estéril y bajo estrictos controles médicos. Además, cada unidad donada es sometida a estudios para detectar enfermedades como VIH, hepatitis y Chagas, entre otras, garantizando la seguridad tanto de quien dona como de quien recibe la transfusión.

Pueden donar las personas de 18 a 65 años, que pesen más de 50 kilos, se encuentren en buen estado de salud y no se hayan realizado tatuajes o cirugías durante los últimos seis meses.

Antes de donar, los especialistas recomiendan haber descansado correctamente, desayunar de manera habitual, tomar abundante agua y evitar la actividad física intensa. Después de la extracción, es importante mantenerse hidratado, no fumar ni consumir alcohol durante las horas siguientes y evitar realizar esfuerzos con el brazo utilizado para la donación.

Donar sangre - donación de sangre
Donar sangre - donación de sangre

La frecuencia permitida depende del sexo: los hombres pueden donar cada tres meses, hasta cuatro veces al año, mientras que las mujeres pueden hacerlo cada cuatro meses, con un máximo de tres donaciones anuales.

La donación de sangre es un proceso sencillo y rápido. Con unos minutos se pueden salvar hasta tres vidas. De no poder donar, pedimos difundir la importancia de esta causa. Todos podemos hacer la diferencia”, destacó la Dra. Alejandra Vellicce, jefa del Departamento de Hemoterapia del Hospital de Clínicas.

Quienes deseen colaborar pueden acercarse al Banco de Sangre del Hospital de Clínicas, ubicado en Paraguay 2250 (CABA), que atiende de lunes a sábados, de 8 a 12.30. Para donar únicamente es necesario presentar el DNI.

SaludHospital de ClínicasSangre
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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