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“Spider-Man, un nuevo día”: por qué ver la nueva película del superhéroe favorito de Lionel Messi

Después del trailer que compartió el capitán de la Selección Argentina con Tom Holland, se generó una gran expectativa por la cuarta peli de esta saga. Acá te contamos lo destacado.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
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"Spider-Man: un nuevo día".
"Spider-Man: un nuevo día". Foto: Sony Pictures
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Ya sabemos que Lionel Messi, gracias a sus hijos, es fan de los productos de Marvel. Lo hemos visto festejar sus goles copiando los gestos de los principales personajes de la empresa creada por Stan Lee. Y uno de sus favoritos es Spider-Man, a tal punto que hasta participó en un trailer, que se presentó durante el Mundial 2026, de la nueva película que se estrenó en los cines: “Spider-Man: un nuevo día”.

Aquí los motivos por los que tenés que ver esta nueva historia en la que el héroe enmascarado es interpretado por cuarta vez en la saga por Tom Holland (además de las participaciones en los largometrajes de “Avengers”).

La sorpresiva actuación de Lionel Messi en el lanzamiento de la nueva película de “Spider-Man: Un nuevo día”. Foto: redes sociales.

El presente solitario de Spider-Man

En esta nueva aventura, que sigue cronológicamente los sucesos de “Sin camino a casa”, Peter Parker se dedica full time a luchar contra ladrones, asesinos y etc. en Nueva York, mientras sus amigos de antaño, MJ (Zendaya) y Ned (Jacob Batalon), fueron a la universidad sin tener ningún recuerdo de él. Fue la forma que encontró para protegerlos en el final del largometraje anterior.

Como muestra el trailer, cuando no está luchando contra los malos o creando nuevos gadgets en su departamento, Peter se dedica a stalkear las redes sociales de Ned y termina colándose en la inauguración del departamento que alquiló junto a MJ. No es fácil para él ver al amor de su vida sin que ella lo conozca.

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Si bien el héroe la pasa mal, las escenas en las que están los tres juntos son las más emotivas de la trama. Estos tres personajes, y sus intérpretes, son muy queridos por los espectadores e incluso aportan momentos risueños. ¿A qué no saben quién inventó el Spidertracker que usa Messi en el corto que rodó con Tom Holland?

Los nuevos amigos

En esta realidad solitaria, Spider-Man tiene una excelente relación con una agente de policía, una madre latina que lo cuida a la distancia como si fuera un hijo más, encarnada por Liza Colón-Zayas (“El Oso”). Entre sus relaciones más cercanas están Frank Castle o Punisher (John Bental), siempre armado hasta los dientes y dispuesto a repartir balas. Y Yelena (Florence Pugh), la hermana de Viuda Negra y miembro de los Thunderbolts, que se instaló en una casa de baños termales que usa como oficina. Ella lo ayuda desentrañando secretos de las entidades oficiales.

Cambios físicos para el Hombre Araña

En medio de esta trama Peter empieza a tener cambios físicos. Del mismo modo que ocurre en la naturaleza con el ciclo de vida de las arañas, le pasa a él y son los momentos que se convierten, en esta película, en las situaciones visuales más sorprendentes.

Es algo que obliga a Parker a adaptarse a una nueva realidad. Esto lo acerca a los dos Spider-Man de las versiones anteriores, que ya se encontraron en “Sin regreso a casa”.

"Spider-Man: un nuevo día". Foto: Sony Pictures

El malo da mucha curiosidad

Quien obliga a Peter a acercarse a sus antiguos amigos, una vez más para protegerlos, es alguien a quien no se le ve la cara pero que logra interferir con mucha efectividad en aquellas personas que rodean, aunque sea circunstancialmente, al súper héroe, para forzarlo a hacer lo que necesita de él

Su presencia es completamente enigmática hasta que se convierte en gran protagonista de la historia. Va a ser un personaje controvertido y todo lo que lo rodea se sentirá cercano.

"Spider-Man: un nuevo día". Foto: Sony Pictures

Consejos para ver “Spider-Man: un nuevo día”

  • El largometraje dura casi dos horas y media, por lo que recomendamos ir al baño antes de verlo.
  • La venta anticipada comenzó hace semanas y viene muy bien, mejor ir sacando los tickets.
  • Hay que quedarse hasta el final de los títulos, porque como en todas las películas de Marvel, hay una escena post créditos que anticipa el regreso del super héroe.
PelículaSpider-ManLionel MessiMarvel
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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