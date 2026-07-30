No tires comida por la fecha del envase: qué alimentos pueden seguir siendo seguros

Productos con fecha de vencimiento.

Tirar comida solo porque la fecha impresa en el envase ya pasó es una práctica habitual, pero no siempre necesaria. En muchos casos, esa fecha no indica que el alimento sea peligroso para la salud, sino que señala hasta cuándo el producto mantiene su mejor calidad, textura, sabor o frescura. Según el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria de Estados Unidos, salvo en el caso de la fórmula infantil, la caducidad de los alimentos no suelen ser un indicador de seguridad, sino de calidad.

La confusión entre “vencimiento”, “caducidad” y “consumo preferente” genera desperdicio de alimentos y también pérdidas económicas en los hogares. Antes de descartar un producto, conviene mirar qué tipo de alimento es, cómo fue conservado, si el envase está en buen estado y si presenta señales evidentes de deterioro.

Productos con fecha de vencimiento.

Qué significa realmente la fecha de vencimiento de los alimentos

La fecha que aparece en el envase de muchos alimentos suele estar relacionada con el período en el que el producto mantiene su mejor calidad, no necesariamente con el momento en el que deja de ser seguro. El USDA explica que expresiones como “consumir antes de” indican cuándo un alimento está en su punto óptimo de sabor o calidad, pero no son una fecha de seguridad alimentaria.

Esto significa que un alimento puede perder algo de textura, aroma o frescura después de esa fecha, pero seguir siendo apto si fue almacenado correctamente. En productos perecederos, sin embargo, la calidad puede deteriorarse más rápido y el consumidor debe prestar atención a señales de descomposición antes de consumirlos.

La diferencia entre fecha de caducidad y consumo preferente

La diferencia clave está en que no todas las fechas cumplen la misma función. Una fecha de consumo preferente suele apuntar a la calidad del producto: indica hasta cuándo el fabricante considera que el alimento conserva mejor sus características. En cambio, una fecha de caducidad debe interpretarse con más cuidado, especialmente en alimentos frescos o altamente perecederos.

En Estados Unidos, por ejemplo, el USDA señala que no existe un sistema federal uniforme de fechado para la mayoría de los alimentos y que, salvo la fórmula infantil, la datación no es obligatoria por regulación federal. Las fechas pueden aparecer de forma voluntaria, siempre que sean claras y no resulten engañosas.

También existen expresiones como “Sell By”, que orientan principalmente al comercio sobre cuánto tiempo exhibir un producto para la venta, y “Use By”, que suele vincularse con el período recomendado por el fabricante para consumir el alimento en su mejor calidad. Por eso, leer la frase completa junto a la fecha es tan importante como mirar el número impreso en el envase.

Productos con fecha de vencimiento. Foto: Wikimedia Commons

Qué productos pueden durar más tiempo si están bien conservados

Los alimentos secos y de baja humedad suelen durar más tiempo que los productos frescos. Pastas, arroz, cereales, galletitas, harinas y otros productos secos pueden perder calidad con el paso del tiempo, pero su bajo contenido de agua dificulta el crecimiento de bacterias. Aun así, antes de consumirlos conviene revisar olor, color, textura y presencia de moho o insectos.

Las conservas y alimentos enlatados también pueden mantenerse durante largo tiempo si el envase está intacto. El punto central es verificar que la lata no esté hinchada, oxidada, rota, golpeada de forma importante o con pérdidas. Si el envase está dañado o el contenido presenta olor extraño, cambio de color o textura inusual, lo más seguro es descartarlo.

En el caso de carnes, pollo, pescado, lácteos abiertos y comidas preparadas, la recomendación debe ser más estricta. Estos productos son más vulnerables al crecimiento de microorganismos y no siempre es posible detectar bacterias peligrosas por olor, sabor o apariencia. Por eso, en alimentos perecederos conviene respetar mejor las condiciones de refrigeración, los tiempos de conservación y congelar antes si no se van a consumir pronto.

En resumen, la fecha del envase no debería ser el único criterio para tirar comida. La clave está en distinguir entre calidad y seguridad, revisar el tipo de alimento, conservarlo correctamente y prestar atención a señales reales de deterioro. Esa diferencia puede ayudar a reducir el desperdicio, ahorrar dinero y tomar decisiones más seguras en la cocina.