Muchos lo comparan con Suiza: cuál es el país que tiene la mejor calidad de vida de América Latina

El Índice de Calidad de Vida lo ubicó en el primer lugar de América Latina, consolidándolo como uno de los destinos más atractivos de la región para vivir. Foto: El Viajero Feliz.

Cuando se habla de calidad de vida, es común pensar en países europeos como Suiza o los Países Bajos. Sin embargo, una nación sudamericana logró destacarse en uno de los rankings internacionales más consultados y se consolidó como el mejor lugar para vivir de América Latina.

Se trata de Uruguay, que encabeza el Índice de Calidad de Vida de Numbeo, una plataforma colaborativa que analiza distintos indicadores vinculados con el bienestar de la población.

¿Por qué Uruguay tiene la mejor calidad de vida de América Latina?

El Índice de Calidad de Vida de Numbeo evalúa distintos factores que influyen en el bienestar cotidiano de las personas, entre ellos el poder adquisitivo, el costo de vida, el acceso a la vivienda, la seguridad, la atención sanitaria, el tiempo de traslado, el clima y los niveles de contaminación.

En la clasificación global, los Países Bajos ocupan el primer puesto, mientras que Uruguay se posiciona como el país con mejor calidad de vida de América Latina. Además, obtiene una puntuación superior a la de China y Rusia en este indicador.

El desempeño del país también está respaldado por datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que muestran una mejora sostenida en distintos indicadores sociales y económicos durante las últimas décadas.

El país sudamericano superó al resto de la región y obtuvo una mejor puntuación que China y Rusia en uno de los rankings internacionales de calidad de vida más consultados. Foto: Turismo Uruguay

Entre 1990 y 2023:

La esperanza de vida aumentó 5,14 años .

Los años esperados de escolarización crecieron 4,52 años .

El ingreso nacional bruto per cápita aumentó más de un 110%.

Como resultado de estos avances, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Uruguay creció un 20,9% entre 1990 y 2023, de acuerdo con el PNUD.

El ranking de calidad de vida en América Latina

Según el Índice de Calidad de Vida de Numbeo, Uruguay lidera la clasificación regional gracias a sus buenos resultados en seguridad, estabilidad, salud, infraestructura y calidad ambiental.

El ranking de los principales países de América Latina quedó conformado de la siguiente manera:

Uruguay. Ecuador. Argentina. Brasil. Colombia. Chile. Perú. Venezuela.

Montevideo, además, suele figurar entre las ciudades con mejor calidad de vida de la región debido a sus niveles de seguridad, sus espacios públicos, la infraestructura urbana y la disponibilidad de servicios.

¿Qué hace de Uruguay uno de los mejores países para vivir?

Aunque Uruguay no es considerado un destino de bajo costo, muchos especialistas coinciden en que su principal fortaleza es la previsibilidad.

La estabilidad política e institucional, un marco jurídico sólido y reglas de juego claras son algunos de los factores más valorados tanto por sus habitantes como por quienes deciden mudarse al país.

Además de encabezar el ranking regional de Numbeo, Uruguay se destaca por sus altos niveles de desarrollo humano, seguridad y calidad ambiental. Foto: Unsplash.

A esto se suman un sistema sanitario consolidado, elevados niveles de alfabetización, amplias libertades civiles, una fuerte apuesta por las energías renovables y políticas orientadas al desarrollo sostenible.

Gracias a esta combinación de factores, Uruguay continúa consolidándose como el país con mejor calidad de vida de América Latina y uno de los destinos más atractivos de la región para vivir, trabajar o invertir.