Por qué Flybondi cancela vuelos pero sigue vendiendo boletos: el reporte exigido por el Gobierno

Flybondi destacó que los pasajeros ya están siendo notificados de esos cambios. Foto: NA

La crisis operativa de Flybondi sigue profundizándose en un contexto complicado: semanas atrás, anunció que retomaría sus operaciones normales tras calificar de “impasse técnico” las masivas cancelaciones registradas a comienzos de mes. En lo que va de julio, la compañía low cost canceló el 74,8% de los servicios previstos -un total de 308 vuelos sobre 412 programados- y solo logró hacer despegar 104 aviones, según datos de la plataforma de monitoreo Failbondi.

En medio de una espiral de deudas con proveedores de combustible, cheques rechazados y reclamos salariales de trabajadores suspendidos, en las últimas horas se sumó un ingrediente que encendió las alarmas dentro de la empresa. En los molinetes de ingreso a las oficinas centrales de Puerto Madero, los empleados descubrieron que la pantalla de reconocimiento dactilar mostró la leyenda “¡Bienvenido!" acompañada por la imagen de un avión con el logo de “OCA Air”.

Entre el personal crece la sospecha de un eventual cambio de marca o reestructuración asociada a la histórica firma de correo que el grupo COC Global Enterprise del empresario Leonardo Scaturicce adquirió en diciembre, meses después de quedarse en junio de 2025 con la aerolínea. Consultada al respecto, la empresa prefirió no hacer declaraciones.

Qué le exigió el Gobierno a Flybondi en medio de la crisis

A la crisis local se le sumó un revés internacional: el organismo regulador de aviación de Brasil le suspendió a Flybondi la venta de pasajes para tres rutas clave (Florianópolis, Maceió y Salvador) y le impidió ampliar su red tras ignorar dos requerimientos de información. Ante esto, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) le exigió a la compañía que presente un plan de acción por escrito para detallar su número de aeronaves operativas y verificar que la venta de boletos sea consistente con su capacidad real.

Ante el requerimiento oficial, desde COC Global aseguraron que “Flybondi va a cumplir con todos los requerimientos de la ANAC como hace rigurosamente“ y agregaron que ”la empresa está a disposición de las autoridades para trabajar de manera conjunta”.

Por su parte, la ANAC descartó frenar por el momento la comercialización de pasajes en el país al argumentar que “una medida de esa naturaleza podría afectar el ejercicio del derecho a desarrollar una actividad comercial, violando la Constitución Nacional”. Sin embargo, el organismo regulador remarcó que se encuentra facultado para aplicar inmovilización de aeronaves o nuevas sanciones administrativas en caso de detectar riesgos operacionales.

Hasta la fecha, las actuaciones del Estado argentino sobre la aerolínea abarcan:

Multas millonarias: la ANAC ya cobró multas por $54,7 millones en 38 actuaciones y tramita otros 22 sumarios con penalidades estimadas en más de $450 millones.

Fiscalización intensificada: se realizaron 36 inspecciones operativas y 17 auditorías en talleres aeronáuticos.

Situación bancaria: la Central de Deudores del Banco Central registra cuatro cheques rechazados emitidos por la aerolínea en julio por $559 millones.

La falta de pago a proveedores clave como YPF y a las empresas arrendadoras de aviones (lessors) dejó a la firma funcionando con una flota drásticamente reducida. Paralelamente, los pilotos y tripulantes de cabina continúan suspendidos en el marco de un “plan de reorganización” con “levantamientos temporales para cumplir con las actividades de vuelo que se programen oportunamente”, mientras el personal denuncia que aún no cobró el aguinaldo ni los salarios de julio.

Desde la conducción de COC Global explicaron que este viernes 31 de julio vence el plazo del due diligence -auditoría e investigación profunda de una empresa o activo- iniciado tras la compra, proceso en el que afirmaron haber hallado “divergencias sustanciales en la información ofrecida por el management y la verdadera situación de la misma”, argumento con el que justificaron la remoción reciente de toda la cúpula directiva previa.