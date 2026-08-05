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Cuáles son los descuentos en subtes y colectivos para el mes de agosto con billeteras virtuales: hay reintegros de hasta $16.000

Agosto llega con descuentos en distintas billeteras virtuales para viajes en colectivos y subtes que llegan a permitir ahorro de hasta casi $20.000. Conocé con qué bancos se obtiene el beneficio.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Descuentos en transporte público para el mes de agosto con billeteras virtuales que permitirán ahorrar hasta $16.000.
Descuentos en transporte público para el mes de agosto con billeteras virtuales que permitirán ahorrar hasta $16.000. Foto: NA
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El mes de agosto permite viajar en colectivo y subte de manera más barata gracias a las promociones de distintos bancos y billeteras virtuales. Según se supo, existen reintegros de entre el 20% y el 100% son ofrecidos con topes mensuales que llegan a los $16.000.

Aquellos beneficios podrán ser percibidos utilizando pagos NFC (sin contacto) desde el celular o reloj inteligente, así como también para aquellos que abonen mediante QR Transporte con dinero en cuenta. Antes de aprovechar una promoción conviene revisar las condiciones de cada entidad, ya que varían los medios de pago aceptados, los topes de devolución y la fecha de vigencia.

El mes de agosto permite viajar en colectivo, subte e incluso pagar peajes de manera más barata gracias a las promociones de distintos bancos y billeteras virtuales. Foto: NA (Martín Zabala)

Uno por uno: los descuentos en colectivos para el mes de agosto 2026

Naranja X: 50% de reintegro todos los días

Naranja X mantiene durante agosto dos promociones para usuarios del transporte público. Por un lado, ofrece 50% de reintegro al pagar colectivos, subtes y peajes mediante tecnología sin contacto (NFC) utilizando un celular o reloj inteligente.

Los medios de pago habilitados son la tarjeta Naranja X Débito y la Visa Crédito, con un tope mensual de $5.000.

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Los descuentos en colectivos con Naranja X tienen como tope mensual $5.000. Foto: Naranja X.

Además, quienes paguen el subte mediante QR desde la aplicación de Naranja X, utilizando dinero en cuenta, también reciben un 50% de reintegro, con un tope de $5.000.

Banco Galicia, Santander y Macro: cómo funcionan las promociones

Banco Galicia lanzará una promoción especial entre el 17 de agosto y el 30 de septiembre de 2026.

Durante ese período ofrecerá un 50% de reintegro en colectivos para quienes paguen mediante tecnología sin contacto con tarjetas Mastercard de crédito Galicia desde el celular o smartwatch.

El beneficio tiene un tope mensual de $15.000 por cliente, incluyendo las compras realizadas con tarjetas adicionales. El dinero se acredita posteriormente en la caja de ahorro.

En tanto, Santander, a través de MODO o de su propia aplicación, ofrece hasta el 100% de reintegro pagando con QR Transporte y utilizando dinero en cuenta.

Hay descuentos de hasta el 100% en viajes en colectivo con Santander. Foto: NA

El beneficio se divide en dos partes:

  • 50% de reintegro para todos los clientes Santander, con un tope mensual de $8.000.
  • 50% adicional para quienes estén adheridos a Sorpresa Santander, alcanzando un 100% de devolución y un tope total de $16.000 mensuales.

La promoción estará vigente hasta el 31 de agosto y el reintegro se acredita dentro de los 30 días.

Por último, Banco Macro también participa con una promoción para quienes pagan mediante QR Transporte desde la app del banco o mediante MODO.

En este caso, ofrece un 20% de reintegro, con un tope mensual de $10.000 por usuario, utilizando dinero en cuenta. El beneficio permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Qué tener en cuenta antes de pagar subtes y colectivos

Para aprovechar estas promociones es importante verificar:

  • El medio de pago exigido (NFC o QR Transporte).
  • Si la promoción requiere utilizar dinero en cuenta o tarjeta de crédito.
  • Los topes mensuales de devolución.
  • La fecha de vigencia de cada beneficio.

En algunos casos también es necesario mantener un saldo mínimo en la cuenta, como ocurre con las promociones de MODO, que exigen disponer de al menos $1.200 para acceder al reintegro.

DescuentosColectivosSubtesTransporte públicoEconomía argentina
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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