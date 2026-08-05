Asesinaron al influencer César Gastélum en plena transmisión en vivo en Culiacán: qué se sabe del crimen

Asesinato del influencer César Gastelum. Foto: X/@noticiacontrast

El influencer y creador de contenido César Gastélum fue asesinado a balazos la noche del martes 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo desde el estacionamiento de un restaurante de comida rápida en Culiacán, Sinaloa. El ataque, perpetrado por dos hombres que viajaban en motocicleta, quedó registrado tanto en la transmisión como en las cámaras de seguridad del establecimiento y generó una fuerte conmoción en redes sociales.

De acuerdo con los primeros reportes, el crimen ocurrió alrededor de las 20:15 sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, casi en la esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, a pocos metros de las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Según las autoridades, Gastélum se encontraba acompañado por dos colaboradores cuando fue interceptado en la salida del Drive Thru del restaurante. Uno de los agresores en motocicleta le disparó a corta distancia antes de escapar junto a su cómplice. Los acompañantes resultaron ilesos, aunque sufrieron una fuerte crisis nerviosa tras presenciar el ataque.

Por el momento, se están esclareciendo las causas del trágico episodio. Foto: Captura de pantalla

El asesinato de César Gastélum quedó registrado en video

Las imágenes del homicidio comenzaron a circular en redes sociales pocos minutos después del ataque, ya que el creador de contenido se encontraba transmitiendo en vivo cuando fue asesinado.

Además del material captado por su propio equipo de grabación, las cámaras de vigilancia del restaurante también registraron la llegada y la huida de los agresores.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), mientras que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio. Hasta el momento no se reportaron personas detenidas ni se informó oficialmente sobre una posible línea de investigación.

Quién era César Gastélum y por qué su muerte conmocionó a las redes sociales

César Gastélum era uno de los creadores de contenido más conocidos de Culiacán. En TikTok, bajo el usuario @cesargastelum04, reunía más de 577 mil seguidores y superaba los 22 millones de “Me gusta”. También tenía una importante presencia en Instagram, YouTube y Kick.

Su contenido estaba orientado al humor, los sketches, personajes cómicos, blogs de viajes, videojuegos, reacciones y transmisiones en vivo, lo que le permitió construir una comunidad de seguidores en distintas plataformas digitales.

Entre sus publicaciones también destacaban mensajes dedicados a otros influencers de Sinaloa. En diciembre de 2024 recordó públicamente a Leovardo Aispuro, conocido como “El Gordo Peruci”, otro creador de contenido asesinado en el estado.

Con la muerte de Gastélum, ya son al menos 10 los influencers asesinados en Sinaloa en los últimos años, en un contexto marcado por la violencia vinculada a las disputas internas del Cártel de Sinaloa.

Tras conocerse el crimen, también comenzaron a circular versiones que afirmaban que César Gastélum era hermano de Ana Gastélum, vinculada al entorno del influencer Markitos Toys. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia que confirme esa relación familiar. La coincidencia del apellido y el origen en Sinaloa alimentaron la confusión en redes sociales, pero ninguna fuente oficial ni la propia familia respaldaron esa versión.