Netanyahu endurece su postura: Israel no se retirará de Gaza hasta que Hamás sea completamente desarmado

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Foto: REUTERS

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ratificó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no abandonarán sus posiciones en la Franja de Gaza hasta que Hamás entregue todas sus armas. La declaración se produjo en medio de las negociaciones impulsadas por Estados Unidos para consolidar un acuerdo de paz y luego de que el presidente Donald Trump anunciara un supuesto pacto “histórico” para la desmilitarización del enclave palestino.

A través de un video publicado en sus cuentas oficiales de TikTok y Facebook, Netanyahu dejó en claro que la prioridad de su gobierno continúa siendo la seguridad de Israel y aseguró que cualquier retirada militar dependerá del cumplimiento de esa condición.

Netanyahu rechaza retirarse de Gaza sin el desarme de Hamás

“No nos retiraremos de nuestras posiciones actuales hasta que Hamás esté completamente desarmado”, afirmó el mandatario israelí al explicar la postura de su gobierno frente a las negociaciones internacionales.

Netanyahu reveló además que el equipo del presidente estadounidense Donald Trump presentó un borrador de acuerdo destinado a lograr la desmilitarización de Gaza, aunque aclaró que Israel realizó observaciones porque no comparte íntegramente el contenido del documento.

“Nos enviaron un borrador. No estuvimos de acuerdo con él porque no es nuestro borrador. Enviamos nuestros comentarios”, expresó.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: Reuters.

Las declaraciones representan la primera respuesta pública del primer ministro desde que Trump anunciara la semana pasada un acuerdo que calificó como “histórico” para alcanzar el desarme total de Hamás. Horas después de ese anuncio, el movimiento islamista confirmó que aceptaba el plan como base para continuar negociando, aunque aclaró que todavía existen diferencias importantes sobre la forma de implementarlo.

Mientras tanto, la Junta de Paz, el organismo internacional creado para coordinar la reconstrucción de Gaza, sostuvo que la entrega de armas por parte de Hamás debe concretarse antes de que las tropas israelíes se retiren más allá de la denominada “línea amarilla”.

Crecen las tensiones por el futuro de Gaza y el alto el fuego

Tras una reunión entre el representante de la Junta de Paz, Nikolai Mladenov, y Netanyahu, el organismo reiteró que el desarme del grupo islamista constituye un requisito indispensable para avanzar hacia la siguiente fase del acuerdo.

Sin embargo, Hamás respondió que continúa esperando una “respuesta clara” sobre la implementación de la segunda etapa del alto el fuego y aseguró que mantiene su compromiso únicamente con los términos originalmente pactados, dejando entrever que considera que las nuevas condiciones modifican el acuerdo inicial.

En paralelo, Netanyahu enfrenta una creciente presión de los partidos de extrema derecha que integran su coalición de gobierno, los cuales rechazan cualquier retirada militar que no garantice la eliminación definitiva de la estructura armada de Hamás.

La prensa israelí informó además que las Fuerzas de Defensa de Israel recibieron nuevas instrucciones para limitar sus operaciones ofensivas únicamente a acciones destinadas a neutralizar amenazas inmediatas, siempre con autorización del jefe del Estado Mayor y de la conducción política.

Edificios destruidos en una Gaza derruida. Foto: REUTERS

Aunque el primer ministro evitó confirmar oficialmente ese cambio operativo, insistió en que el Ejército continuará actuando “como sea necesario para defenderse, defender nuestro territorio y proteger a la población”.

El control territorial también continúa siendo uno de los principales puntos de conflicto. El plan de paz impulsado por Estados Unidos contemplaba inicialmente que Israel permaneciera replegado sobre la denominada “línea amarilla”, equivalente al control de cerca del 53% de la Franja de Gaza. No obstante, las fuerzas israelíes ampliaron posteriormente su presencia sobre el terreno y el propio Netanyahu reconoció semanas atrás que el objetivo estratégico de su gobierno es mantener el control de aproximadamente el 70% del territorio, una postura que sigue complicando el avance definitivo de las negociaciones y mantiene abierto el conflicto diplomático y militar.