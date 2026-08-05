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Sorpresa en Alemania: hallaron un dron con explosivo cerca de un avión ucraniano en el aeropuerto de Leipzig y crecen las sospechas de sabotaje

El hallazgo obligó a desviar vuelos, interrumpió las operaciones durante dos horas y reforzó la preocupación de Alemania por posibles actos de sabotaje contra infraestructuras críticas en medio de las crecientes tensiones con Rusia.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Agentes de policía trabajan en las inmediaciones de un avión de carga Antonov -cerca del cual se halló un dron- en el aeropuerto de Leipzig/Halle.
Agentes de policía trabajan en las inmediaciones de un avión de carga Antonov -cerca del cual se halló un dron- en el aeropuerto de Leipzig/Halle. Foto: REUTERS
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Un dron que transportaba un artefacto explosivo fue hallado cerca de un avión de carga ucraniano en el aeropuerto alemán de Leipzig-Halle. El hecho obligó a desviar vuelos, interrumpió las operaciones durante dos horas y reavivó las preocupaciones por posibles actos de sabotaje contra infraestructuras críticas en Alemania.

Las autoridades confirmaron que el dispositivo contenía un explosivo de origen aún no identificado y que fue neutralizado por equipos especializados. El episodio ocurre en un contexto de creciente tensión en Europa, donde Alemania denuncia desde hace meses intentos de sabotaje, ciberataques y operaciones híbridas atribuidas a Rusia.

Un agente de policía con traje de protección camina junto a un robot desactivador de explosivos (EOD) en el aeropuerto de Leipzig/Halle. Foto: REUTERS

Hallan un dron con un artefacto explosivo en el aeropuerto de Leipzig

La policía y la fiscalía alemanas informaron que un empleado del aeropuerto de Leipzig-Halle encontró un dron que transportaba un “artefacto explosivo desconocido” en las inmediaciones de la terminal aérea.

Ante el riesgo, las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo y utilizaron un robot especializado para retirar el detonador de manera segura. La zona fue aislada mientras los expertos analizaban el dispositivo para determinar su procedencia y características.

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El hallazgo obligó a suspender temporalmente las operaciones en uno de los principales centros logísticos de carga de Alemania.

Un avión de carga de DHL y aviones de carga ucranianos Antonov en el aeropuerto de Leipzig/Halle, en Alemania. Foto: REUTERS

Un avión chocó con un objeto durante la maniobra de aterrizaje

En medio del operativo, un avión que tenía previsto aterrizar en Leipzig-Halle debió abortar la maniobra y posteriormente impactó en el aire contra un objeto aún no identificado.

Según confirmó el Ministerio del Interior alemán, la aeronave pudo continuar el vuelo sin mayores inconvenientes y aterrizó de forma segura en el aeropuerto de Hannover, ubicado unos 200 kilómetros al noroeste de Leipzig. Esa terminal también es utilizada por las Fuerzas Armadas alemanas, la OTAN y vuelos de carga con destino a Ucrania.

El portavoz del ministerio, Leonard Kaminski, explicó que la seguridad del vuelo nunca estuvo comprometida y que ya se inició una investigación para determinar qué objeto golpeó al avión.

Vuelos desviados y sospechas de sabotaje

La interrupción de las operaciones afectó tanto a vuelos comerciales como de carga. Un avión de pasajeros procedente de Mallorca y varios cargueros fueron desviados a otros aeropuertos mientras se desarrollaba el operativo de seguridad.

Un agente de policía con equipo de protección trabaja en el aeropuerto de Leipzig-Halle, en Alemania. Foto: REUTERS

Imágenes difundidas por agencias internacionales mostraron vehículos de la policía, camiones de bomberos y un robot de desactivación de explosivos trabajando muy cerca de un avión de la compañía ucraniana Antonov Airlines y de un carguero de DHL.

El incidente se produce en un momento de máxima alerta en Alemania. En los últimos meses, el Gobierno ha advertido sobre numerosos vuelos de drones sobre aeropuertos, bases militares e instalaciones industriales estratégicas. Berlín considera que muchos de estos episodios forman parte de campañas de sabotaje impulsadas por Rusia, aunque por el momento las autoridades no atribuyeron oficialmente este caso a ningún responsable.

AlemaniaGuerra Rusia-UcraniaDron
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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