Luto en Sierra de la Ventana: un periodista murió de un infarto durante el estreno de su programa de streaming

Pablo Víctor Balario tenía 49 años y sufrió un infarto en plena transmisión. Foto: CELT TV

La tragedia sacude el mundo de la comunicación en Sierra de la Ventana, en el partido bonaerense de Tornquist, donde un periodista murió durante una transmisión en vivo en el estreno de un canal de streaming.

Se trata de Pablo Víctor Balario, de 49 años, quien se descompensó mientras el primer programa de Comadreja TV se transmitía al aire, producto de un infarto.

El nuevo canal de streaming se había estrenado el lunes a las 20.30 con la premisa de ofrecer a sus seguidores contenidos las 24 horas, entre los cuales se destacan programas de interés general, información y entretenimiento.

Balario se descompensó después de poco más de una hora y media de programa en vivo, mientras charlaba con sus colegas. De inmediato, fue trasladado al Hospital Menor Dr. Emilio Aldaya, en Sierra de la Ventana, aunque los médicos no pudieron salvarle la vida y constataron su fallecimiento.

Pablo Víctor Balario tenía 49 años y sufrió un infarto en plena transmisión. Foto: Comadreja TV

Nacido en la Ciudad de Buenos Aires, Pablo no solo era el impulsor del proyecto Comadreja TV, sino que también fue un reconocido comunicador de Sierra de la Ventana y contaba con una amplia trayectoria en los medios locales. También era animador de festivales y celebraciones populares.

Según indicó Clarín, el periodista de 49 años ya había sufrido un infarto cuando vivía en Buenos Aires y se había mudado a Villa Ventana hace ya 10 años para “tranquilizarse”.

Así despidieron al periodista que mientras estrenaba su programa de streaming

Su hija, que estaba en el lugar donde se desarrollaba la transmisión que terminó en tragedia, lo despidió en sus redes sociales: “Cómo explicarte lo que significó para mí. Él fue mi superhéroe, mi protector, mi última muralla. El último bastión”, escribió.

Por su parte, en la cuenta oficial del canal señalaron: “No se puede expresar ni describir lo que se siente en un momento como este. La urgencia de la vida, y de la muerte, toma sus propias decisiones y ahí nos quedamos de pronto con las manos vacías y el alma rota”.

Pablo Víctor Balario tenía 49 años y sufrió un infarto en plena transmisión. Foto: Comadreja TV

“Pero este sueño, el de Comadreja (APM Producciones) no se detendrá porque también era tu sueño, Pablo, y la mejor manera de honrarte es continuar con el amor, la fuerza y el humor con el que hicimos este camino”, sumaron.

En tanto, en las redes sociales de la Asociación de Fomento de Villa Ventana, de la que Balario era vicepresidente, definieron al trágico lunes como “un día triste”. “Pablito, como lo llamábamos por ser el más joven de la comisión. Hacemos llegar nuestras condolencias a su familia”, smó la presidenta, María Cristina Calónico.