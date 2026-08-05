La ley laboral lo confirma: hacer esto durante una licencia médica puede terminar en un despido sin indemnización

La legislación laboral permite el despido disciplinario sin indemnización cuando el trabajador realiza actividades incompatibles con su baja médica. Foto: Freepik.

Durante los períodos de baja laboral suelen aparecer dudas sobre qué actividades puede realizar un trabajador sin poner en riesgo su situación. Viajar unos días, salir a caminar, reunirse con familiares o incluso practicar ejercicio pueden convertirse en motivo de conflicto si la empresa considera que esas acciones no son compatibles con la enfermedad o lesión que justificó la incapacidad.

La normativa laboral en España no establece una lista de actividades prohibidas durante una baja médica. La posibilidad de sanción o despido depende de cada caso concreto: el diagnóstico, las recomendaciones médicas, la conducta realizada y si esa actividad puede afectar la recuperación del trabajador.

Viajar o salir de vacaciones durante una licencia médica no siempre es motivo de despido: todo depende del diagnóstico y de las recomendaciones médicas. Foto: Foto generada con IA

¿Se puede despedir a un trabajador por irse de vacaciones estando de baja?

La respuesta no es automática. El hecho de viajar o tomarse unos días de descanso mientras se está de baja no implica, por sí solo, una infracción laboral.

El Estatuto de los Trabajadores de España, en su artículo 54, contempla el despido disciplinario cuando existe un incumplimiento grave de las obligaciones laborales o una vulneración de la buena fe contractual.

Por eso, los tribunales no analizan únicamente si el empleado realizó un viaje o una determinada actividad, sino si esa conducta resulta incompatible con su estado de salud o si perjudica el proceso de recuperación.

La diferencia es fundamental: una misma actividad puede ser considerada válida para una persona y motivo de sanción para otra, dependiendo de la enfermedad que atraviese y de las indicaciones médicas recibidas.

Viajar o salir de vacaciones durante una licencia médica no siempre es motivo de despido: todo depende del diagnóstico y de las recomendaciones médicas. Foto: Unsplash

¿Qué evalúan los jueces antes de validar un despido?

Las resoluciones judiciales suelen centrarse en dos cuestiones principales:

Si la actividad realizada puede retrasar o dificultar la recuperación.

Si contradice las limitaciones médicas que justificaron la baja laboral.

De esta manera, los magistrados analizan cada situación de forma individual y tienen en cuenta elementos como los informes médicos, las recomendaciones de los profesionales de salud y las pruebas aportadas por las partes. No se considera igual un viaje de descanso durante una baja por ansiedad que realizar esfuerzos físicos intensos mientras se padece una lesión muscular o articular.

¿Cuándo el despido puede ser válido y sin indemnización?

Los casos en los que la Justicia avala un despido disciplinario suelen tener un elemento común: la existencia de una incompatibilidad clara entre la actividad realizada y la dolencia del trabajador.

Los jueces analizan si la conducta del trabajador perjudicó su recuperación o contradijo las limitaciones que justificaron la baja. Foto: Unsplash.

Uno de los ejemplos analizados por tribunales españoles fue el de un empleado que estaba de baja por una lesión lumbar y que, durante ese período, realizaba actividades físicas intensas como carreras, rutas de montaña y entrenamientos en gimnasio.

El tribunal consideró que esas prácticas no favorecían su recuperación y podían incluso perjudicarla, por lo que validó la decisión empresarial.

Otro caso ocurrió con un trabajador que se encontraba recuperándose de una lesión de rodilla y participó en torneos de pádel. Los magistrados entendieron que esa actividad era incompatible con su situación médica y respaldaron el despido.

Cuándo viajar o hacer vida normal no es motivo de sanción

La jurisprudencia también contempla situaciones en las que un trabajador realizó actividades fuera de su domicilio sin que eso justificara una sanción.

Los informes médicos suelen ser determinantes para definir si una actividad realizada durante la licencia era compatible con el tratamiento. Foto: Unsplash.

Uno de los casos más conocidos fue el de un empleado que, mientras estaba de baja por depresión y ansiedad, realizó un viaje de 12 días al extranjero. El tribunal concluyó que el desplazamiento no afectaba su tratamiento ni interfería con su recuperación, por lo que declaró improcedente el despido.

También el Tribunal Supremo analizó un caso en el que una trabajadora practicaba pádel mientras estaba de baja por lumbalgia. En esa situación, los jueces consideraron determinante que el médico había recomendado ejercicio moderado como parte de la recuperación.

La importancia de los informes médicos durante una baja laboral

Uno de los factores más importantes en este tipo de conflictos es la documentación médica. Los jueces no solo tienen en cuenta qué hizo el trabajador, sino también si esa actividad estaba respaldada por las recomendaciones de los profesionales sanitarios.

Una indicación médica que autorice determinada actividad puede ser clave para demostrar que la conducta era compatible con la recuperación. En cambio, realizar acciones que contradicen el diagnóstico o las restricciones indicadas puede darle más argumentos a la empresa para justificar un despido.

La jurisprudencia muestra que no existe una prohibición general de viajar durante una baja laboral, sino que cada caso se evalúa de forma individual. Foto: -

Además, los tribunales suelen valorar si se trató de un hecho aislado o de un comportamiento repetido que pueda interpretarse como un intento de simular una incapacidad.

La baja laboral no implica aislamiento, pero exige responsabilidad

En definitiva, estar de baja no significa que el trabajador deba permanecer encerrado en su domicilio ni que tenga prohibido realizar cualquier actividad. La clave está en que sus acciones sean compatibles con su recuperación y no contradigan las indicaciones médicas.

Antes de realizar viajes, actividades deportivas u otras acciones que puedan generar dudas, resulta recomendable consultar con el profesional sanitario que lleva el tratamiento y conservar la documentación que pueda justificar esa conducta.