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Llega el 1° Festival de la Milanesa: habrá shows en vivo, juegos y una amplia feria de artesanos en Azul

Azul se prepara para estrenarse con una fiesta dedicada a uno de los platos más elegidos por los argentinos. El sábado 12 de septiembre habrá propuestas gastronómicas, shows en vivo, juegos infantiles y una feria de artesanos que promete reunir a vecinos y turistas en una jornada para toda la familia.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Festival milanesa
Festival milanesa Foto: Festival de la Milanesa
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La ciudad de Azul sumará una nueva celebración a su calendario de eventos con la realización del 1° Festival de la Milanesa, una propuesta que combinará gastronomía, entretenimiento y actividades para todas las edades. La cita será el próximo sábado 12 de septiembre y tendrá como protagonista a uno de los platos más populares de la mesa argentina.

El encuentro se desarrollará sobre la avenida 25 de Mayo, en el tramo comprendido entre San Martín y Bolívar, donde se instalarán puestos gastronómicos, espacios recreativos y una feria con emprendedores locales.

Escapada bonaerense: cuándo y dónde se hace el 1° Festival de la Milanesa

Organizado por el Municipio de Azul, el festival busca generar un punto de encuentro para vecinos y visitantes, promoviendo al mismo tiempo la participación de comercios y emprendimientos vinculados a la elaboración de milanesas.

Durante toda la jornada, quienes asistan podrán recorrer una amplia oferta gastronómica enfocada en distintas variedades de milanesa, acompañamientos y propuestas elaboradas por restaurantes, bares, foodtrucks y cocineros de la región.

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Sánguche de milanesa Foto: Freepik

La iniciativa también apunta a impulsar la actividad económica local mediante la presencia de productores, emprendedores y prestadores de servicios que formarán parte de la celebración.

Gastronomía, música y actividades para toda la familia en Azul

Además de la propuesta culinaria, el festival incluirá una destacada agenda de entretenimiento. Habrá espectáculos musicales en vivo, una feria de artesanos y espacios con juegos infantiles, lo que convierte a la jornada en una alternativa ideal para compartir en familia.

La combinación entre gastronomía y actividades recreativas busca atraer tanto a residentes como a turistas que estén planificando una escapada de fin de semana por el interior bonaerense.

En paralelo, el municipio abrió la convocatoria para que se sumen emprendedores gastronómicos, foodtrucks, restaurantes y establecimientos del sector interesados en participar con sus propuestas. Los inscriptos deberán presentar variedades de milanesas y acompañamientos, además de los requerimientos técnicos para sus puestos.

Sándwich de milanesa. Foto: NA
Sándwich de milanesa. Foto: NA

Las solicitudes serán evaluadas con el objetivo de garantizar una oferta diversa y una distribución equilibrada de los espacios dentro del predio.

Qué hacer en Azul y cómo llegar desde CABA

Además de disfrutar del Festival de la Milanesa, quienes visiten Azul pueden aprovechar el viaje para conocer algunos de los principales atractivos turísticos de la ciudad y sus alrededores, donde se combinan historia, arquitectura, naturaleza y tradición bonaerense.

En el centro urbano se destaca la Plaza San Martín, rodeada por edificios emblemáticos como el Palacio Municipal y la Catedral Nuestra Señora del Rosario. La zona conserva varios elementos del legado arquitectónico de Francisco Salamone, uno de los nombres más reconocidos del patrimonio bonaerense.

Otro de los puntos imperdibles es el Cementerio Municipal, que posee un imponente portal diseñado también por Salamone. Su estructura, considerada una de las obras más representativas del estilo art decó y racionalista en la provincia de Buenos Aires, atrae a visitantes interesados en la arquitectura y la historia local.

La ciudad también alberga la famosa Casa Ronco, un espacio cultural que resguarda una de las colecciones más importantes vinculadas a Don Quijote de la Mancha. Gracias a este patrimonio, Azul es reconocida internacionalmente como Ciudad Cervantina.

Boca de las Sierras, en Azul, provincia de Buenos Aires. Foto: Facebook / Parador Boca de las Sierras.
Boca de las Sierras, en Azul, provincia de Buenos Aires. Foto: Facebook / Parador Boca de las Sierras.

Para quienes prefieren los espacios verdes, el Parque Municipal Domingo Faustino Sarmiento ofrece más de veinte hectáreas de arboledas, senderos para caminar y sectores recreativos junto al arroyo. Es uno de los lugares más elegidos para pasar la tarde al aire libre.

A pocos kilómetros del casco urbano aparece Boca de las Sierras, un entorno natural ideal para realizar caminatas, contemplar paisajes serranos y disfrutar de una escapada en contacto con la naturaleza.

Entre las propuestas de los alrededores también sobresalen el Monasterio Trapense, ubicado en una zona serrana de gran belleza paisajística, y el Paraje Pablo Acosta, un pequeño rincón rural donde todavía se conservan almacenes y tradiciones típicas del campo bonaerense.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, Azul se encuentra a aproximadamente 300 kilómetros. El recorrido en automóvil demanda unas cuatro horas por ruta, lo que convierte al destino en una alternativa ideal para una escapada de fin de semana que combine gastronomía, patrimonio histórico y actividades al aire libre.

Fiestas RegionalesMilanesaGastronomía
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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