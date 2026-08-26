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La historia de “Muriendo de plena”, la mítica canción de Rubén Rada que fue la cortina musical del programa “Entre Moria y vos”

El recordado talk show conducido por Moria Casán se emitió entre 2001 y 2003 por la pantalla de América y Rada musicalizaba la apertura. El éxito de la canción y por qué es uno de sus hits más importantes.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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La canción Muriendo de plena musicalizó el programa de Moria, Entre Moria y vos
La canción Muriendo de plena musicalizó el programa de Moria, Entre Moria y vos Foto: Canal 26
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La televisión de principios de la década del 2000 era muy distinta a la actual. En ese momento, se emitían diversos talk shows como el recordado “Entre Moria y vos”, un programa conducido por Moria Casán y que salió al aire por América entre el 2001 y el 2003. Con la reciente muerte de Rubén Rada, a los 83 años, algunos usuarios recordaron que el legendario músico uruguayo había musicalizado la apertura del show con la canción Muriendo de plena.

El tema pertenecía al álbum Quién va a cantar que el músico había lanzado en el año 2000, en el mismo que incluyó su otro hit Cha, cha, muchacha. El disco que se convirtió en un éxito de ventas (alcanzando el oro en Argentina y el platino en Uruguay) contó con la producción de Cachorro López, el ex bajista de Los Abuelos de la Nada.

Solo dos años después de su lanzamiento, la producción de Entre Moria y vos escogió Muriendo de Plena para que fuera la cortina musical del inicio del programa. En la apertura, se puede ver a la mismísima conductora con su hija, Sofía, que por entonces tenía 14 años, emulando una típica escena de madre e hija adolescente.

Quien va a cantar, el álbum de Rubén Rada
Quien va a cantar, el álbum de Rubén Rada que incluye el hit "Muriendo de plena". Foto: YouTube

En muy poco tiempo, la canción se convirtió en parte de la identidad del programa, que buscaba hacer reír a los televidentes con historias mundanas tan irrisorias como disruptivas con el condimento infaltable del humor de Moria.

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La historia de la canción Muriendo de plena de Rubén Rada, que fue cortina de “Entre Moria y Vos”

Rubén Rada vivió muchos años fuera de Uruguay, primero en Argentina y luego en México. Hacia finales de los años 90 se estableció nuevamente en su país natal y se contactó con Cachorro López para cranear un nuevo material. Así nació Quien va a cantar, el álbum más exitoso de toda su carrera.

Sin embargo, uno de sus hits, el mismo de la cortina de Entre Moria y vos, casi no iba ser incluido en el disco. Rada explicó que López no quería que el tema Muriendo de plena estuviera en ese álbum porque podía llegar a ser opacado por Cha, cha, muchacha.

No obstante, el uruguayo le hizo una fuerte advertencia al productor. “Yo le insistí y le dije que si no salía la plena, no sacaba el disco”, expresó en diálogo con El País Uruguay, a 20 años del lanzamiento del hit. López aceptó y el resto es historia.

De qué trata la canción de Rubén Rada, “Muriendo de plena”

La canción del músico uruguayo tuvo el objetivo de transmitir a sus fanáticos y al público en general el placer de vivir y de disfrutar hasta las experiencias más pequeñas. En este sentido, Rada buscó que Muriendo de plena sea una oda a la felicidad, al baile y a la comida con la única misión de hacerle frente a la muerte, siempre en compañía de música y de buen humor, tal como, además, lo deja en claro en el videoclip.

Pero no solo eso. La melodía de Muriendo de plena fue adoptada por las hinchas de diferentes clubes de fútbol de Argentina y rápidamente se convirtió en un himno de cancha.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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