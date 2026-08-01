Cáncer de pulmón: los avances que mejoran la sobrevida y aumentan las posibilidades de curación

Los avances en cuanto a las investigaciones sobre el cáncer de pulmón. Foto: EFE

El cáncer de pulmón continúa siendo el tumor que más muertes provoca en la Argentina y uno de los principales desafíos para la medicina a nivel mundial. Sin embargo, los avances registrados en los últimos años marcaron un cambio de paradigma en su tratamiento gracias al desarrollo de terapias de precisión, inmunoterapia y nuevas herramientas de diagnóstico que permiten ofrecer abordajes cada vez más personalizados.

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, especialistas destacaron que el mayor conocimiento de los mecanismos genéticos que impulsan la enfermedad está permitiendo mejorar la sobrevida de los pacientes e incluso aumentar las posibilidades de curación cuando el diagnóstico se realiza en etapas tempranas.

Cáncer de pulmón. Foto: Unsplash.

Las terapias de precisión e inmunoterapia transforman el tratamiento

Según explicó el doctor Claudio Martin, jefe de Oncología Torácica del Instituto Alexander Fleming, la medicina logró avances significativos en el abordaje del cáncer de pulmón durante la última década.

Las terapias de precisión permiten identificar las alteraciones genéticas responsables del crecimiento del tumor. En aproximadamente el 40% de los pacientes es posible detectar estos mecanismos y administrar medicamentos dirigidos específicamente contra esas alteraciones, logrando controlar la enfermedad durante períodos prolongados.

A estos tratamientos se suma la inmunoterapia, que estimula al propio sistema inmunológico para atacar las células tumorales. Esta estrategia puede utilizarse sola o en combinación con quimioterapia y actualmente también se emplea antes o después de la cirugía o de la radioterapia, mejorando los resultados en pacientes con enfermedad localizada.

Además, los especialistas señalaron que una de las líneas de investigación más prometedoras son los anticuerpos conjugados con drogas, una tecnología que busca transportar la quimioterapia directamente hasta la célula tumoral para aumentar su eficacia y reducir los efectos sobre tejidos sanos.

Los biomarcadores permiten tratamientos personalizados

Otro de los grandes avances es la identificación de biomarcadores moleculares, que permiten comprender mejor la biología de cada tumor.

Los especialistas remarcan que el cáncer de pulmón, especialmente el de células no pequeñas, ya no se considera una única enfermedad, sino un conjunto de tumores con características genéticas diferentes. Esa información resulta fundamental para decidir cuál es el tratamiento más adecuado para cada paciente.

Entre los biomarcadores más relevantes figuran EGFR, ALK, ROS1, BRAF, MET, RET, NTRK, KRAS, HER2, NRG1 y la expresión de PD-L1.

Actualmente, estas alteraciones pueden analizarse tanto en muestras de tejido como mediante estudios de sangre utilizando tecnologías de secuenciación de nueva generación (NGS), aunque los especialistas advierten que el acceso a estos estudios todavía representa un desafío en Argentina.

La detección temprana sigue siendo el principal desafío

Pese a los avances terapéuticos, cerca del 70% de los casos en Argentina y América Latina continúa diagnosticándose en etapas avanzadas, cuando las posibilidades de curación disminuyen considerablemente.

Esto ocurre porque, en sus primeras fases, el cáncer de pulmón suele no producir síntomas. Cuando aparecen, pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias, como infecciones o EPOC, retrasando la consulta médica.

Los especialistas insisten en la importancia de fortalecer los programas de detección precoz mediante tomografía computada de baja dosis para personas con alto riesgo, además de agilizar el acceso a estudios y consultas especializadas.

Mejor recuperación tras las cirugías

El tratamiento quirúrgico también evolucionó de manera significativa. En la actualidad, muchas intervenciones se realizan mediante videotoracoscopia monoportal, una técnica mínimamente invasiva que permite reducir el tiempo de internación a apenas tres o cuatro días y facilita una recuperación mucho más rápida.

Los pacientes pueden retomar progresivamente sus actividades habituales con menor dolor postoperatorio y cuidados relativamente simples de la herida quirúrgica.

Cáncer de pulmón. Foto: Unsplash.

Los especialistas alertan por el crecimiento del vapeo

Aunque el tabaquismo continúa siendo responsable de más del 80% de los casos de cáncer de pulmón, los médicos también expresaron preocupación por el crecimiento del uso de cigarrillos electrónicos entre adolescentes y jóvenes.

Advirtieron que existe una falsa percepción de que vapear es una práctica segura, cuando ya se han documentado lesiones pulmonares asociadas a estos dispositivos y diversos estudios muestran efectos negativos sobre los sistemas respiratorio y cardiovascular.

Por ese motivo, los expertos consideran prioritario reforzar las campañas de prevención, controlar la publicidad dirigida a menores y promover políticas que desalienten el consumo de vapeadores.

El escenario actual ofrece un panorama mucho más alentador que hace algunos años. Gracias a la combinación de diagnósticos más precisos, terapias dirigidas, inmunoterapia y cirugía mínimamente invasiva, cada vez más pacientes logran controlar la enfermedad durante largos períodos o incluso alcanzar la curación cuando el cáncer es detectado a tiempo.