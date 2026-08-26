Absolvieron al ex Gran Hermano Marcelo Corazza en el juicio por corrupción de menores: las razones del veredicto

Marcelo Corazza. Foto: Instagram.

El ex participante de Gran Hermano Marcelo Corazza fue absuelto este miércoles en el marco de la causa que lo acusaba por los delitos de corrupción de menores, asociación ilícita y exhibiciones obscenas.

Los jueces Javier Ríos, Andrés Basso y Fernando Machado Peloni dictaron el veredicto en favor de Corazza por encontrarse prescripta la acción penal por las exhibiciones obscenas agravadas y promoción de la corrupción de menores en un caso.

Marcelo Corazza. Foto: NA

De esta manera, los magistrados dieron por finalizada el monitoreo mediante una tobillera electrónica, el embargo que pesaba sobre sus bienes y la prohibición para salir del país.

La causa

El Tribunal Oral Federal N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Francisco Rolando Angelotti Notabartolo a la pena de 22 años de prisión por acreditar su responsabilidad en carácter de autor de trata de personas, promoción de corrupción de menores, abuso sexual con acceso carnal y tenencia de abuso sexual de menores.

En tanto, Raúl Ignacio Mermet fue sentenciado a diez años de cárcel como partícipe necesario de trata de personas, al tiempo que Andrés Fernando Charpenet y Leandro Agustín Aguiar recibieron la absolución por la asociación ilícita y la trata de personas, y se ordenó su inmediata excarcelación.

El productor Marcelo Corazza es trasladado des dependencia de la policía de la Ciudad a una unidad penitenciaria. Foto NA

Angelotti Notabartolo deberá abonar a cuatro víctimas el equivalente a 20 salarios mínimos a cuatro víctimas, mientras que se le impuso a Mermet el pago de 20 sueldos mínimos y móviles a su damnificado.

De acuerdo a la acusación, las prácticas se llevaban a cabo en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Misiones al menos desde 1999 hasta marzo de 2023, mientras que Corazza estuvo detenido cuatro meses y luego fue excarcelado.

El debate oral y público inició el año pasado y los fiscales decidieron no acusar al ex productor del reality de Telefe cuando leyeron sus alegatos.