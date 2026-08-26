De plástico reciclado a galletita: ¿la comerías?

Galletitas elaboradas con plástico reciclado. Foto: Southern Illinois University Carbondale

Científicos de la Universidad del Sur Illinois Carbondale presenaron un proyecto liderado por la NASA para crear alimentos en el espacio profundo, los cuales utilizan levaduras para convertir desperdicios plásticos y agrícolas en alimentos ricos en proteínas.

Esta tecnología podría ser una solución prometedora para abordar simultáneamente el problema de la escasez de alimentos y el de la contaminación por plástico.

En qué consiste el proyecto

La técnica propone un nuevo método de suprarreciclaje (elevar el material de categoría en vez de destruirlo) que podría permitir la vida en zonas de desastre o viajes espaciales tripulados.

Galletitas elaboradas con plástico reciclado. Foto: Southern Illinois University Carbondale

Uno de los plásticos más utilizados es el tereftalato de polietileno (PET), que se usa para hacer botellas de agua y gaseosas y que contiene moléculas con mucho carbono que se podrían reconstruir en algo parecido a una proteína.

Los investigadores tomaron plástico PET, tallos y hojas de la planta de maíz desechados y otra biomasa, y los sometieron a un proceso denominado disolución hidrotérmica oxidativa que usa agua y oxígeno a alta temperatura y presión para descomponer material duro en piezas accesibles al microbio.

Luego, esos fragmentos sirven de alimento para las levaduras programadas, que los convierten en una nueva variedad de ingredientes alimentarios, como proteínas, grasas y ácidos.

Galletitas elaboradas con plástico reciclado. Foto: Southern Illinois University Carbondale

Como último paso, los investigadores agregan fibra, almidón y edulcorante a la mezcla, y a través de una impresora 3D forman galletas ricas en proteínas denominadas µBites.

El equipo confía en que las µBites estén listas para el consumo público en pocos años y se puedan usar tanto en la Tierra como en entornos más extremos, como submarinos o incluso colonias en la Luna o Marte.