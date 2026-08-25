Estados Unidos autorizó un nuevo análisis de sangre para detectar cambios vinculados al Alzheimer

Test de sangre para detectar cambios vinculados al Alzheimer. Foto: Imagen generada con IA de Canal 26

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) aprobó el análisis de sangre Elecsys pTau217 para ayudar a identificar signos de Alzheimer en personas de 55 años o más con deterioro cognitivo, una decisión que podría ampliar el acceso a una evaluación menos invasiva de cambios cerebrales asociados con la enfermedad.

La prueba mide el biomarcador p-tau217, que según los investigadores predijo con gran precisión la acumulación de placas beta-amiloides en el cerebro.

La prueba es un desarrollo de los laboratorios Roche y Eli Lilly. Las compañías informaron que el test podrá realizarse en más de 4.500 analizadores de laboratorio Roche ya instalados en Estados Unidos.

Laboratorio. Foto: Freepik

Detalles del Elecsys pTau217

Elecsys pTau217 es una prueba que debe interpretarse junto con otra información clínica.

“Un resultado positivo en la prueba de plasma Elecsys Phospho-Tau (217P) indica una alta probabilidad de patología amiloide. Este resultado, en ausencia de una evaluación clínica, no establece un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer”, recogió Silvia Pardo par ael medio Infobae del comunicado del laboratorio del desarrollo.

La relativa sencillez de la prueba ayudará a los pacientes y a sus familias a confirmar o descartar el Alzheimer en una etapa más temprana, según la compañía.

Nuevos estudios sobre la relación entre al cáncer y alzheimer Foto: EFE

Los análisis de sangre que miden p-tau217 pueden anticipar la acumulación de placas beta-amiloides, asociadas con el Alzheimer. Esas placas desencadenan inflamación y dañan la comunicación entre las neuronas.

Síntomas del Alzheimer para tener en cuenta

La Alzheimer’s Association creó un listado de señales que pueden experimentarse (una o más), y que requieren consultar a un médico. A continuación, algunas de ellas:

Planificar o resolver problemas: se pueden experimentar cambios en la habilidad de trabajar con números. Por ejemplo, dificultad para manejar cuentas mensuales o problemas de concentración.

Desempeñar tareas habituales: puede ocurrir en el hogar, el trabajo o en el tiempo de ocio. Puede ser la dificultad para llegar a un lugar conocido, controlar un presupuesto en la oficina o recordar las instrucciones de un juego habitual.

Paciente con Alzheimer. Foto: Unsplash.