Llegan las lluvias: la hora exacta en que empezarán las tormentas este jueves 20 de noviembre en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que se esperan fuertes precipitaciones durante toda la jornada. Cómo sigue el tiempo durante el fin de semana largo.

Lluvias en Buenos Aires. Foto: Mateos Pepe/Ulan/Pool / Latin Am

Conocer el clima en Buenos Aires es fundamental durante los fines de semana largos, debido a que permite prever distintas actividades para entretenerse durante los días libres. Es por eso que cabe recalcar que, aunque el jueves 20 de noviembre se esperan fuertes lluvias, el tiempo se estabilizaría a partir del próximo viernes y durante las cuatro jornadas de receso.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con un período de inestabilidad que se extenderá hacia el 21 de noviembre. El cielo durante la madrugada estará parcialmente nublado, pero a la mañana aumentará significativamente la nubosidad y con una mínima posibilidad de precipitaciones del 10%.

Para la tarde, están previstas tormentas aisladas con ráfagas de viento hasta los 50 km/h. Y a la noche directamente se aguardan fuertes lluvias.

Lluvias en Buenos Aires. Foto: NA (Mariano Sánchez)

El jueves tendrá una temperatura máxima de 26 °C y mínima de 16 °C, teniendo en cuenta que alrededor de las 14:30 comenzarán a caer las primeras gotas sobre territorio bonaerense.

Alerta amarilla por tormentas para el jueves

El SMN indicó que para mañana hay alerta amarilla (“posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”) por tormentas en la zona que integran el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Por lo cual se recomienda:

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por vientos, las provincias advertidas son Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Juan, Mendoza, San Luis y La Pampa. Mientras que en Mendoza también rige una alerta amarilla por viento Zonda.

Ante este panorama se pide:

Evitar las actividades al aire libre

Asegurar los elementos que puedan volarse

Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.

No estacionar tu vehículo bajo los árboles.

Mantener cerrada tu casa de la manera más hermética posible.

El clima durante el fin de semana largo

Durante el viernes, que estará mayormente nublado en toda la jornada, continuarán las ráfagas de viento por la mañana, con una chance de lluvias estimadas en 10%. En la tarde directamente no se aguardan lluvias. La temperatura oscilará entre los 22°C y los 16°C.

El fin de semana tendrá condiciones estables y similares, con cielo algo nublado y sin precipitaciones. Para el sábado, domingo y lunes, el panorama es mucho más claro, y también alentador para aquellos que desean realizar planes al aire libre.

Las temperaturas tenderán a normalizarse lentamente, y recién para la tarde del domingo se alcanzaría una marca habitual para noviembre de 26 °C.