No solo las tormentas: el otro fenómeno poderoso que llega a Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico

El pronóstico del SMN advirtió por la aparición de otro fenómeno que se sumará a las lluvias en el AMBA. Los detalles, en la nota.

Lluvias, tormentas. Foto: NA/Mariano Sánchez.

El pronóstico del tiempo había advertido por la llegada de intensas tormentas a Buenos Aires este jueves 20 de noviembre. En este marco, se conoció que también llega otro fenómeno, por lo que aparecen dos alertas amarillas sobre el AMBA y sus alrededores para las próximas horas.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este jueves 20 están vigentes dos alertas: una por tormentas y otra por vientos fuertes. Por esto mismo, resulta fundamental cuando llegan estos fenómenos y qué complicaciones podrían implicar.

Lluvias y tormentas. Foto: Freepik

A qué hora llegan las tormentas y los vientos a Buenos Aires

El principal punto tiene que ver con el momento en que se darán: tanto las lluvias intensas como las poderosas ráfagas impactarán sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires y sus alrededores a la noche.

Con respecto a la advertencia por vientos, que permanecerá hasta la madrugada del viernes 21, el SMN explicó: “El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”.

Alertas amarillas sobre Buenos Aires. Foto: SMN

Sobre las tormentas, la alerta amarilla advierte que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo”.

Y “se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, sobre el pronóstico para Buenos Aires este jueves 20 de noviembre.

Con respecto al resto de las condiciones de la jornada, se espera un cielo mayormente nublado por la mañana, que desmejorará por la tarde, con la llegada de tormentas. Por último, a la noche se darán tormentas fuertes, con una probabilidad que toca el 100%.

Alertas por vientos y tormentas sobre Buenos Aires. Foto: SMN

La temperatura no tendrá grandes alteraciones: mínima de 17° y máxima de 26°. Además, a lo largo de todo el día habrá ráfagas, aunque las más intensas llegarán en las últimas horas del jueves, con picos de 69 kilómetros por hora.

Alerta por tormentas en Buenos Aires: las recomendaciones del SMN

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta por vientos en Buenos Aires: las recomendaciones del SMN