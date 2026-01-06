Llegan fuertes tormentas: a qué hora llueve en Buenos Aires, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional alertó por intensas precipitaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores.

Tormentas fuertes (NA)

El alivio que representó el descenso de las temperaturas en Buenos Aires estará acompañado por fuertes lluvias, según advirtió el pronóstico. Las tormentas se acercan al AMBA, por lo que es fundamental conocer los detalles, como el momento en que iniciarán las precipitaciones.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, esta semana estará marcada por fuertes tormentas y lluvias.

Lluvias en Buenos Aires. Foto: NA

El mal clima traerá lluvias que se prolongarán durante varios días seguidos con abundante caída de agua y ráfagas de viento que podrían superar los 53 kilómetros por hora.

Nuevas tormentas: a qué hora llueve en Buenos Aires

Sin embargo, desde las primeras horas del miércoles 7 se darán chaparrones, que luego pasarán a ser tormentas aisladas tanto por la mañana como por la tarde. Incluso en la segunda mitad del día ya se esperan ráfagas que pueden alcanzar los 59 kilómetros por hora durante la noche.

Llegan tormentas a Buenos Aires. Foto: SMN

Cómo estará el clima durante esta semana en Buenos Aires

Martes 6 : el calor aumentará respecto al inicio de semana, con una sensación térmica elevada hacia los 31°C y cielo parcialmente soleado; algo de nubosidad durante la tarde/noche.

Miércoles 7 : el día estará protagonizado por lluvias, con chaparrones desde la madrugada que pasarán a ser tormentas aisladas desde la mañana. Junto con una variación de la temperatura de entre 19° y 28°, se darán ráfagas de viento en las últimas horas.

Jueves 8 : temperatura en descenso con mínimas que tocarán los 16°C y condiciones más agradables con cielo entre mayormente nublado y nublado.

Viernes 9 : con cielo nublado a lo largo de toda la jornada, sin condiciones de lluvia generalizadas, y temperaturas moderadas (máximas en torno a 24–25°C).

Sábado 10 : posibilidad de chubascos o lluvias más notorias en la mañana y un ambiente más fresco, con máximas alrededor de 22 y 23°C.

Domingo 11: el clima tenderá a mejorar con cielo parcialmente soleado y temperaturas subiendo de nuevo hacia los 29 °C en la tarde.

