Baja la temperatura y vuelven las lluvias: cuándo se esperan fuertes tormentas en Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional alertó por intensas precipitaciones en la capital de la República Argentina.
Luego de que las temperaturas bajaran tras una intensa ola de calor en la provincia de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que esta semana estará marcada por fuertes tormentas que llevarán las máximas hasta unos escasos 22°C.
El mal clima traerá lluvias que se prolongarán durante varios días seguidos con abundante caída de agua y ráfagas de viento que podrían superar los 53 kilómetros por hora.
El organismo informó que, durante la noche del martes 6 de enero, se comenzará a formar un intenso temporal en la zona sur de la provincia. Las lluvias podrían acumular cerca de 10 milímetros y estar acompañadas de actividad eléctrica con ráfagas de hasta 53 km/h.
Las nubes negras harán descender la temperatura a una mínima de 18° y las principales localidades afectadas serán Bahía Blanca, Monte Hermoso, Tres Arroyos, Necochea, Coronel Pringles, Sierra de la Ventana, Coronel Suárez, Olavarría, Azul, Tandil y Las Flores.
Cómo estará el clima durante esta semana en Buenos Aires
- Lunes 5: jornada soleada y con cielo despejado, sin probabilidad de lluvia y con máximas alrededor de 28°C y mínimas cercanas a 14–21°C en la madrugada. El sol predominará durante toda la jornada.
- Martes 6: el calor aumentará respecto al inicio de semana, con una sensación térmica elevada hacia los 31°C y cielo parcialmente soleado; algo de nubosidad durante la tarde/noche.
- Miércoles 7: el día estará con cielo mayormente nublado y posibilidad de chubascos aislados en horas de la tarde, con máximas rondando los 26–27 °C y humedad más alta.
- Jueves 8: temperatura en descenso con mínimas que tocarán los 17°C y condiciones más agradables con cielo parcialmente nublado.
- Viernes 9: nubosidad variable, sin condiciones de lluvia generalizadas, y temperaturas moderadas (máximas en torno a 24–25°C).
- Sábado 10: posibilidad de chubascos o lluvias más notorias en la mañana y un ambiente más fresco, con máximas alrededor de 22 y 23°C.
- Domingo 11: el clima tenderá a mejorar con cielo parcialmente soleado y temperaturas subiendo de nuevo hacia los 29 °C en la tarde.