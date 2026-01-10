Lluvia en Buenos Aires Foto: Noticias Argentinas NA

El fin de semana comenzó con lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, tal como se esperaba días atrás. Como si fuera poco, se activó un alerta amarillo por otro fenómeno, por lo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de salir a la calle.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se darán precipitaciones a lo largo de este sábado 10 de enero. Además, advirtieron por la presencia de importantes ráfagas de viento sobre el territorio porteño.

Lluvias y ráfagas de viento en Buenos Aires

Por un lado, se mencionó que habrá lluvias durante la mañana, con una probabilidad del 100%, que mermarán desde la tarde, donde pasarán a ser lluvias aisladas hasta la noche. La temperatura estará entre los 19° y 24°, antes de que comience a subir nuevamente en los próximos días.

Lluvias durante el sábado en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

Por el otro, la alerta amarilla que se activó por fuertes vientos en Buenos Aires. El SMN indicó que durante la tarde se darán vientos poderosos, por lo que hay que tomar precauciones.

“El área será afectada por vientos del sudeste rotando al sur con velocidades de entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h, con las mayores intensidades sobre el Río de la Plata”, expresó en su mensaje el Servicio Meteorológico Nacional.

Una alerta amarilla por vientos se activó en distintas zonas de Buenos Aires. Foto: SMN

Cabe recordar que una alerta de color amarillo representa la amenaza por “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Mejora el clima el domingo en Buenos Aires

El domingo 11 llegará con un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. La mañana se presentará con cielo mayormente nublado, pero hacia la tarde comenzarán las mejoras y no se esperan lluvias.

La jornada tendrá una amplia amplitud térmica, con una mínima de 17 grados y una máxima que rondará los 30, señalando el retorno del calor.

El viento será leve, del sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, lo que aportará un clima más agradable.

Vuelve la ola de calor a Buenos Aires. Foto: SMN

Vuelve la ola de calor a Buenos Aires: cómo estará el clima la próxima semana