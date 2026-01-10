No solo la lluvia: se activó una alerta amarilla en Buenos Aires por un peligroso fenómeno este sábado 10 de enero
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó en su pronóstico que habrá que tomar precauciones ante las novedades climáticas.
El fin de semana comenzó con lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, tal como se esperaba días atrás. Como si fuera poco, se activó un alerta amarillo por otro fenómeno, por lo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de salir a la calle.
Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se darán precipitaciones a lo largo de este sábado 10 de enero. Además, advirtieron por la presencia de importantes ráfagas de viento sobre el territorio porteño.
Lluvias y ráfagas de viento en Buenos Aires
Por un lado, se mencionó que habrá lluvias durante la mañana, con una probabilidad del 100%, que mermarán desde la tarde, donde pasarán a ser lluvias aisladas hasta la noche. La temperatura estará entre los 19° y 24°, antes de que comience a subir nuevamente en los próximos días.
Por el otro, la alerta amarilla que se activó por fuertes vientos en Buenos Aires. El SMN indicó que durante la tarde se darán vientos poderosos, por lo que hay que tomar precauciones.
“El área será afectada por vientos del sudeste rotando al sur con velocidades de entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h, con las mayores intensidades sobre el Río de la Plata”, expresó en su mensaje el Servicio Meteorológico Nacional.
Cabe recordar que una alerta de color amarillo representa la amenaza por “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Mejora el clima el domingo en Buenos Aires
El domingo 11 llegará con un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. La mañana se presentará con cielo mayormente nublado, pero hacia la tarde comenzarán las mejoras y no se esperan lluvias.
La jornada tendrá una amplia amplitud térmica, con una mínima de 17 grados y una máxima que rondará los 30, señalando el retorno del calor.
El viento será leve, del sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, lo que aportará un clima más agradable.
Vuelve la ola de calor a Buenos Aires: cómo estará el clima la próxima semana
- Lunes 12 de enero: la suba se sentirá apenas inicia la semana, con una mínima de 21° y una máxima de 32°. El cielo se mantendrá algo nublado todo el día, sin grandes cambios ni ráfagas intensas de vientos.
- Martes 13 de enero: Una leve suba en el termómetro marcará la jornada más calurosa de la mañana: la máxima será de 34°, mientras que la mínima esperada es de 23°. La nubosidad se moverá entre parcialmente y mayormente nublado a lo largo de la jornada.
- Miércoles 14 de enero: sin chances de lluvias, será una jornada casi calcada del martes: temperatura de entre 24° y 33°, además de nubosidad también variada.
- Jueves 15 de enero: con mayor nubosidad, chances de tormentas aisladas por la noche y menos presencia del sol, se espera una máxima que baja levemente, al estar en 30°.