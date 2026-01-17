Lluvias; tormentas; ráfagas de viento. Foto: NA (Mariano Sánchez)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por nubes negras que traerán una fuerte tormenta. Se espera que se acumulen 35 milímetros de precipitaciones en tan solo 24 horas y estén acompañadas de ráfagas de viento que alcanzarán los 36 kilómetros por hora.

El organismo meteorológico informó que el temporal afectará a la provincia de Corrientes. La tormenta ingresará cerca de las 05:00 durante el domingo 18 de enero con vientos sentido sudoeste y abundante caída de agua.

El SMN alertó que la temperatura oscilará entre los 29° y 24° y el mal clima se prolongará a lo largo de todo el día. Tras los chubascos se espera un lunes 19 fresco con mínimas de 20°, pero con vientos de hasta 43 kilómetros por hora. Las localidades afectadas serán: Ituzaingó, Corrientes Capital, Empedrado, Mercedes y Monte Caseros.

Pronóstico del clima del SMN Foto: SMN

Otras provincias en alerta por la tormenta

Además de Corrientes, el Servicio Meteorológico también emitió una alerta para otras provincias:

Misiones

Abundante caída de agua con hasta 14 milímetros acumulados y vientos sentido norte de hasta 32 kilómetros por hora. Temperaturas oscilantes entre los 23° y 28°.

Chaco

La tormenta ingresará durante la madrugada con vientos inestables y acumulará 33 milímetros a lo largo del día. Se espera también actividad eléctrica y una mínima de 24°.

Formosa

Precipitaciones más leves con máximo acumulado de 14 milímetros y vientos sentido norte. Sensación térmica de entre 29° y 24°.

Cómo estará el clima este fin de semana en Buenos Aires

Luego de un viernes con temperaturas agradables, se espera para la noche ráfagas de viento que tocarán los 50 kilómetros por hora, por lo que se recomienda precaución. Con la llegada del descanso en Buenos Aires, aparecerán algunas subas en el termómetro que marcarán el retorno del calor, a pesar de no ser extremo.

Sábado con máximas de hasta 34 °C

Este sábado 17 se espera una mínima de 22° y una máxima que alcanzará los 34°, con una marcada variabilidad en la nubosidad. Durante las primeras horas, el cielo estará entre ligeramente y algo nublado, mientras que hacia el final del día las condiciones tenderán a empeorar, con cielo mayormente nublado.

Pronóstico del tiempo actualizado para el fin de semana. Foto: Servicio Meteorológico Nacional.

Inestabilidad entre la madrugada y la mañana del domingo

Durante la madrugada y las primeras horas del domingo 18 se espera un período de inestabilidad, con entre un 10 y un 40% de probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Con el correr de las horas, el tiempo irá mejorando, aunque el viento se mantendrá activo a lo largo de toda la jornada.

Frente frío, viento y un cierre más fresco

La inestabilidad provocará un descenso de la temperatura y un ambiente más fresco hacia el final del domingo. La mínima rondará los 22° y la máxima llegará a los 27°, con cielo parcialmente nublado y viento sostenido durante todo el día, acompañado por ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.