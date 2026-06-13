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Escándalo en el Mundial 2026: Inglaterra sufrió el robo de pelotas y botines antes de su debut

La selección liderada por Tuchel fue víctima de la inseguridad en la concentración en West Palm Beach, en Florida. Las complicaciones que generó en el plantel.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Selección de Inglaterra en el Mundial 2026.
Selección de Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: NA
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La Selección de Inglaterra fue víctima de un robo en su concentración en West Palm Beach, a días de su debut en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Al representativo inglés le sustrajeron botines y un gran número de pelotas destinadas al uso en los entrenamientos, que se encontraban en una camioneta.

Así, la delegación deberá moverse rápido para conseguir reemplazar los materiales y poner en marcha la segunda parte de su preparación, que comienza el sábado en una nueva sede: Kansas City.

Selección de Inglaterra en el Mundial 2026.
Selección de Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Acorde a lo trascendido, entre los afectados aparecen el mediocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, y el delantero del Bayern Munich, Harry Kane, además de perder la pertenencia de varias pelotas, únicamente se quedaron con una.

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La policía de Kansas City confirmó que abrió una investigación por el robo y que ya detuvo a dos personas vinculadas al caso.

“Fueron puestas bajo custodia a la espera de una investigación más exhaustiva”, detalló un portavoz policial consignado por el diario The Guardian.

Selección de Inglaterra en el Mundial 2026.
Selección de Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Este no es el primer inconveniente que encuentran los ingleses desde que se asentaron en Estados Unidos, ya que vienen de sufrir un tiroteo cercano a las instalaciones en las que estuvieron permaneciendo, además de un temblor.

La agenda de Inglaterra en la Copa del Mundo

El debut de Inglaterra en la Copa del Mundo 2026 será el miércoles 17 de junio ante Croacia en Dallas, en el partido más atractivo del Grupo L.

Selección de Inglaterra en el Mundial 2026.
Selección de Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Luego, enfrentará a Ghana, el martes 23 de junio, y cerrará la primera fase ante Panamá, el sábado 27 de junio.

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Matias Greisert
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